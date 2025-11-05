ПСВ и «Олимпиакос» завершили матч 4-го тура Лиги чемпионов вничью

Дата публикации: 05-11-2025 02:06

4 ноября прошёл матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона 2025/2026, в котором греческий «Олимпиакос» принимал на своём поле голландский «ПСВ Эйндховен». Игра состоялась на легендарном стадионе «Георгиос Караискакис» в городе Пирей (Греция). За ходом матча следила бригада арбитров во главе с опытным французским судьёй Клеманом Тюрпеном, представляющим город Уллен. В напряжённом поединке ни одной из команд не удалось одержать победу: матч завершился боевой ничьей со счётом 1:1.

Уже на 17-й минуте игры счёт открыл нападающий «Олимпиакоса» Желсон Мартинш, который сумел воспользоваться ошибкой в обороне соперника. Однако гости из Эйндховена не сдались и до самого конца боролись за положительный результат. В компенсированное ко второму тайму время молодой форвард «ПСВ» Рикардо Пепи проявил характер и сравнял счёт в матче, лишив хозяев важнейших трёх очков.

В следующем, 5-м туре Лиги чемпионов, «ПСВ Эйндховен» отправится в Англию, где попробует свои силы в матче против английского гранда «Ливерпуля». В то же время «Олимпиакос» на домашнем стадионе встретится с мадридским «Реалом». Оба матча пройдут 26 ноября и обещают подарить болельщикам яркие футбольные эмоции и незабываемые моменты.

Напомним, что финальный матч текущего розыгрыша Лиги чемпионов состоится на ультрасовременной «Пушкаш Арене» в Будапеште. Решающий поединок за главнейший европейский клубный трофей пройдёт 30 мая 2026 года.