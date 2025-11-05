«Ливерпуль» одержал домашнюю победу над мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов

Дата публикации: 05-11-2025 02:05

В рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 состоялось захватывающее противостояние между английским «Ливерпулем» и мадридским «Реалом». Матч прошёл на знаменитом стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, где атмосфера всегда особенная и поддержка трибун чувствуется особенно ярко. На поле команды вывел румынский арбитр Иштван Ковач, которому предстояло контролировать ход этого принципиального поединка.

Встреча завершилась минимальной победой хозяев поля со счётом 1:0. Единственный мяч был забит на 61-й минуте: полузащитник «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер реализовал свой момент и принёс своей команде важнейшие три очка. Для мерсисайдцев этот гол стал решающим, ведь они продолжают борьбу за выход в следующую стадию турнира.

Напомним, что в прошлом туре «Ливерпуль» одержал уверенную победу над «Айнтрахтом» из Франкфурта с разгромным счётом 5:1, показав уверенный и атакующий футбол. «Реал» же в той серии матчей также был успешен, обыграв туринский «Ювентус» со счётом 1:0.

В следующем туре команда Арне Слота встретится с голландским ПСВ 26 ноября, а подопечные Хаби Алонсо будут противостоять «Олимпиакосу» в этот же день. Борьба в группе становится всё острее, а каждая игра сейчас особенно важна для итогового распределения мест.