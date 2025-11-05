«Монако» победил «Будё-Глимт» в матче Лиги чемпионов

Дата публикации: 05-11-2025 02:07

Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встретились норвежский клуб «Будё-Глимт» и французский «Монако». Победу в напряжённой борьбе со счётом 1:0 одержали гости из Монако. Игра прошла на стадионе «Аспмюра» в городе Будё, Норвегия. Главный судья поединка — Дамиан Сильвестшак из польского города Вроцлав.

Единственный и решающий мяч в этой встрече был забит на 43-й минуте нападающим «Монако» Фоларином Балогуном, который реализовал свой шанс и вывел свою команду вперёд. В поединке приняли участие российские игроки: вратарь хозяев поля Никита Хайкин и полузащитник «Монако» Александр Головин. Оба футболиста остались в стартовом составе до финального свистка и активно помогали своим командам, демонстрируя высокую самоотдачу и мастерство.

По итогам этого матча «Монако» набрал уже пять очков и занимает место в средней части сводной таблицы Лиги чемпионов, в то время как «Будё-Глимт» с двумя очками располагается среди аутсайдеров турнира. Ситуация в группе остаётся напряжённой, каждая победа может повлиять на судьбу команд в дальнейшем розыгрыше.

В следующем туре «Будё-Глимт» примет дома туринский «Ювентус» 25 ноября, а «Монако» 26 ноября отправится в гости к кипрскому «Пафосу». Болельщиков ожидают интересные встречи, в которых команды вновь попробуют улучшить своё положение в группе.