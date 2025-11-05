Криштиану Роналду подарил своему 15-летнему сыну авто стоимостью около 300000 долларов

Дата публикации: 05-11-2025 02:11

Легендарный нападающий сборной Португалии и клуба из Саудовской Аравии «Аль-Наср» Криштиану Роналду вновь удивил своих поклонников грандиозным поступком в отношении сына. Звёздный футболист преподнёс своему 15-летнему наследнику Криштиану Роналду-младшему роскошный подарок — эксклюзивный автомобиль Lamborghini Urus, стоимость которого оценивается примерно в 300000 долларов. О важном семейном событии Роналду сообщил сам, опубликовав в социальных сетях фотографию сына рядом с внушительным внедорожником.

К слову, Криштиану Роналду-младший уже начинает уверенно строить собственную футбольную карьеру. Совсем недавно он отличился первым забитым голом за молодёжную сборную Португалии (U16) в матче против команды Уэльса. Встреча завершилась победой португальцев с разгромным счётом 3:0, что стало значимым событием в спортивной жизни юного таланта.

Добавим, что старший Роналду долгое время сохраняет в тайне личность матери своего сына. Известно лишь, что ребёнок появился на свет в июне 2010 года, и Криштиану выступает единственным законным опекуном сына. В тот период футболист встречался с российской супермоделью Ириной Шейк, однако подробности остаются частной семейной историей.