Болельщики «Ливерпуля» освистали Александера-Арнольда перед стартом матча с «Реалом»

Дата публикации: 05-11-2025 00:03

Перед началом матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и мадридским «Реалом», трибуны стадиона Энфилд буквально взорвались свистом в адрес правого защитника «Королевского клуба» Трента Александер-Арнольда. Местные болельщики, еще вчера считавшие его одной из главных звезд родного клуба, восприняли его возвращение на поле в футболке испанского гранда крайне эмоционально. Инцидент произошёл во время представления состава гостей, и в этот момент воспитанник «Ливерпуля» с улыбкой стоял на газоне вместе с новыми партнёрами по команде.

Александер-Арнольд считался символом «красных» и был одним из ключевых игроков на протяжении многих лет. За взрослую команду «Ливерпуля» Трент провёл 354 матча во всех соревнованиях, в которых отличился 23 забитыми мячами и 92 результативными передачами. Вместе с мерсисайдцами защитник стал обладателем Лиги чемпионов, дважды выигрывал чемпионат Англии и внёс огромный вклад в успехи команды. Летом прошлого года Александер-Арнольд неожиданно для многих пополнил ряды мадридского «Реала», что стало источником обсуждений и разочарования среди фанатов бывшего клуба.

Такое холодное приветствие показало, насколько болельщики воспринимают переходы любимых футболистов к главным соперникам. Однако Трент, похоже, не был смущён и сохранял спокойствие, готовясь к важной встрече со своим бывшим клубом.