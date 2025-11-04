00:41 ()
Олимпиакос - ПСВ Эйндховен 04 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 04-11-2025 22:00
Стадион: Георгиос Караискакис (Пирей, Греция), вместимость: 33500
04 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Олимпиакос
ПСВ Эйндховен

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Олимпиакос - ПСВ Эйндховен, которое состоится 04 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Георгиос Караискакис (Пирей, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Олимпиакос
Пирей, Греция
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
88 Греция вр Константинос Цолакис
20 Португалия зщ Коштинья
45 Греция зщ Панайотис Рецос
5 Италия зщ Лоренцо Пирола
70 Нигерия зщ Бруно Оньемаечи
96 Греция пз Христос Музакитис
14 Испания пз Дани Гарсия
56 Португалия пз Даниэл Поденсе
22 Португалия пз Шикинью
10 Португалия нп Желсон Мартинш
9 Марокко нп Айюб Эль-Кааби
32 Чехия вр Матей Коварж
6 Нидерланды зщ Райан Фламинго
22 Нидерланды зщ Йерди Схаутен
3 Испания зщ Ярек Гонсёровски
2 Нидерланды зщ Анасс Салах-Эддин
17 Бразилия зщ Мауро Жуниор
23 Нидерланды пз Йоей Верман
34 Марокко пз Исмаэль Сайбари
5 Хорватия пз Иван Перишич
20 Нидерланды пз Гус Тиль
27 Румыния нп Деннис Ман
Главные тренеры
Испания Хосе Луис Мендилибар
Нидерланды Петер Бош
История личных встреч
25.02.2021 Лига Европы 1/16 финала. 2-й матч ПСВ Эйндховен2 : 1Олимпиакос
18.02.2021 Лига Европы 1/16 финала. 1-й матч Олимпиакос4 : 2ПСВ Эйндховен
01.11.2025 Греция — Суперлига 9-й тур Олимпиакос2 : 1
26.10.2025 Греция — Суперлига 8-й тур Олимпиакос2 : 0
21.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 6 : 1Олимпиакос
18.10.2025 Греция — Суперлига 7-й тур 0 : 2Олимпиакос
05.10.2025 Греция — Суперлига 6-й тур 2 : 1Олимпиакос
31.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур ПСВ Эйндховен5 : 2
26.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур 2 : 3ПСВ Эйндховен
21.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур ПСВ Эйндховен6 : 2
18.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур ПСВ Эйндховен2 : 1
04.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур 0 : 4ПСВ Эйндховен
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
ПСЖ39
2
1/8 финала
Бавария39
3
1/8 финала
Интер М39
4
1/8 финала
Арсенал39
5
1/8 финала
Реал Мадрид39
6
1/8 финала
Боруссия Д37
7
1/8 финала
Манчестер Сити37
8
1/8 финала
Ньюкасл Юнайтед36
9
Плей-офф
Барселона36
10
Плей-офф
Ливерпуль36
11
Плей-офф
Челси36
12
Плей-офф
Спортинг36
13
Плей-офф
Карабах36
14
Плей-офф
Галатасарай36
15
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур35
16
Плей-офф
ПСВ Эйндховен34
17
Плей-офф
Аталанта34
18
Плей-офф
Марсель33
19
Плей-офф
Атлетико М33
20
Плей-офф
Брюгге33
21
Плей-офф
Атлетик Б33
22
Плей-офф
Айнтрахт Ф33
23
Плей-офф
Наполи33
24
Плей-офф
Юнион33
25 Ювентус32
26 Будё-Глимт32
27 Монако32
28 Славия П32
29 Пафос32
30 Байер32
31 Вильярреал31
32 Копенгаген31
33 Олимпиакос31
34 Кайрат31
35 Бенфика30
36 Аякс30

