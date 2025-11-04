Олимпиакос - ПСВ Эйндховен 04 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 04-11-2025 22:00
Стадион: Георгиос Караискакис (Пирей, Греция), вместимость: 33500
04 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Составы команд
Олимпиакос
Пирей, Греция
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
|88
|вр
|Константинос Цолакис
|20
|зщ
|Коштинья
|45
|зщ
|Панайотис Рецос
|5
|зщ
|Лоренцо Пирола
|70
|зщ
|Бруно Оньемаечи
|96
|пз
|Христос Музакитис
|14
|пз
|Дани Гарсия
|56
|пз
|Даниэл Поденсе
|22
|пз
|Шикинью
|10
|нп
|Желсон Мартинш
|9
|нп
|Айюб Эль-Кааби
|32
|вр
|Матей Коварж
|6
|зщ
|Райан Фламинго
|22
|зщ
|Йерди Схаутен
|3
|зщ
|Ярек Гонсёровски
|2
|зщ
|Анасс Салах-Эддин
|17
|зщ
|Мауро Жуниор
|23
|пз
|Йоей Верман
|34
|пз
|Исмаэль Сайбари
|5
|пз
|Иван Перишич
|20
|пз
|Гус Тиль
|27
|нп
|Деннис Ман
Главные тренеры
|Хосе Луис Мендилибар
|Петер Бош
История личных встреч
|25.02.2021
|Лига Европы
|1/16 финала. 2-й матч
|2 : 1
|18.02.2021
|Лига Европы
|1/16 финала. 1-й матч
|4 : 2
|01.11.2025
|Греция — Суперлига
|9-й тур
|2 : 1
|26.10.2025
|Греция — Суперлига
|8-й тур
|2 : 0
|21.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|6 : 1
|18.10.2025
|Греция — Суперлига
|7-й тур
|0 : 2
|05.10.2025
|Греция — Суперлига
|6-й тур
|2 : 1
|31.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|5 : 2
|26.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|2 : 3
|21.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|6 : 2
|18.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|2 : 1
|04.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|0 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Бавария
|3
|9
| 3
1/8 финала
|Интер М
|3
|9
| 4
1/8 финала
|Арсенал
|3
|9
| 5
1/8 финала
|Реал Мадрид
|3
|9
| 6
1/8 финала
|Боруссия Д
|3
|7
| 7
1/8 финала
|Манчестер Сити
|3
|7
| 8
1/8 финала
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|6
| 9
Плей-офф
|Барселона
|3
|6
| 10
Плей-офф
|Ливерпуль
|3
|6
| 11
Плей-офф
|Челси
|3
|6
| 12
Плей-офф
|Спортинг
|3
|6
| 13
Плей-офф
|Карабах
|3
|6
| 14
Плей-офф
|Галатасарай
|3
|6
| 15
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|3
|5
| 16
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|3
|4
| 17
Плей-офф
|Аталанта
|3
|4
| 18
Плей-офф
|Марсель
|3
|3
| 19
Плей-офф
|Атлетико М
|3
|3
| 20
Плей-офф
|Брюгге
|3
|3
| 21
Плей-офф
|Атлетик Б
|3
|3
| 22
Плей-офф
|Айнтрахт Ф
|3
|3
| 23
Плей-офф
|Наполи
|3
|3
| 24
Плей-офф
|Юнион
|3
|3
|25
|Ювентус
|3
|2
|26
|Будё-Глимт
|3
|2
|27
|Монако
|3
|2
|28
|Славия П
|3
|2
|29
|Пафос
|3
|2
|30
|Байер
|3
|2
|31
|Вильярреал
|3
|1
|32
|Копенгаген
|3
|1
|33
|Олимпиакос
|3
|1
|34
|Кайрат
|3
|1
|35
|Бенфика
|3
|0
|36
|Аякс
|3
|0