Динамо усилит состав игроком сборной Украины после поражения от Шахтера

Дата публикации: 04-11-2025 02:03

В ближайшее время в состав киевского футбольного клуба «Динамо» вернётся талантливый вингер сборной Украины Назар Волошин. Игрок пропустил три последние встречи из-за травмы, однако ожидается, что уже на этой неделе он возобновит тренировки вместе с основной командой.

Волошин планирует присоединиться к «Динамо» в поездке в Люблин, где 6 ноября команда проведет домашний поединок 3-го тура основного этапа Лиги конференций против боснийского клуба «Зриньски». Есть большая вероятность, что он сможет попасть в заявку и помочь своей команде на поле.

Причиной пропуска трёх последних матчей стала травма, из-за которой Волошин не выходил на поле в поединках «Динамо» с «Кривбассом» в чемпионате Украины, а также в двух матчах с «Шахтером» — в Кубке и в рамках национального первенства.

Напомним, 2 ноября состоялся матч 11-го тура украинской премьер-лиги сезона 2025/26 между «Шахтером» из Донецка и столичным «Динамо». Игра состоялась на стадионе «Арена Львов» и завершилась со счётом 3:1 в пользу донецкой команды, одержавшей уверенную победу.