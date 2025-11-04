04:35 ()
«Бавария» обратилась в УЕФА с жалобой на действия французской полиции

Дата публикации: 04-11-2025 01:57

Мюнхенская футбольная команда «Бавария» официально подала протест в УЕФА на действия французских властей, заявив о несогласии с распоряжением префектуры полиции Парижа, опубликованным непосредственно накануне важного поединка Лиги чемпионов против «ПСЖ», который состоится 4 ноября на арене «Парк де Пренс».

Согласно распоряжению, все автобусы с болельщиками гостей должны собраться за пределами французской столицы у специального дорожного пункта взимания платы и только оттуда, под наблюдением полиции, проследовать к стадиону. Для прочих фанатов «Баварии» предусмотрено обязательное использование исключительно общественного транспорта для прибытия на матч. По окончании встречи болельщикам предписано вернуться к своим автомобилям и автобусам, которые затем будут организовано сопровождены из города силами полиции.

«Бавария» выступила с критикой действующего распоряжения, назвав его недостаточно обоснованным и опубликованным слишком поздно, что затрудняет организацию поездки и пребывания немецких болельщиков. Примечательно, что парижский клуб «ПСЖ» также выразил поддержку позиции гостей, соглашаясь с тем, что меры могли бы быть гибче по срокам и условиям.

