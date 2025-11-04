00:41 ()
Наполи - Айнтрахт 04 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 04-11-2025 19:45
Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
04 Ноября 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Наполи
Айнтрахт Ф

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Айнтрахт Ф, которое состоится 04 Ноября 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Наполи
Неаполь, Италия
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
32 Сербия вр Ваня Милинкович-Савич
22 Италия зщ Джованни Ди Лоренцо
13 Косово зщ Амир Ррахмани
4 Италия зщ Алессандро Буонджорно
17 Уругвай зщ Матиас Оливера
99 Камерун пз Франк Ангисса
68 Словакия пз Станислав Лоботка
8 Шотландия пз Скотт Мактоминей
21 Италия пз Маттео Политано
19 Дания нп Расмус Хойлунд
7 Бразилия нп Давид Нерес
23 Германия вр Михаэль Цеттерер
13 Дания зщ Расмус Кристенсен
4 Германия зщ Робин Кох
3 Бельгия зщ Артур Теате
21 Германия зщ Натаниэль Браун
15 Тунис пз Эллиес Скири
8 Алжир пз Фарес Шаиби
20 Япония пз Рицу Доан
27 Германия пз Марио Гётце
19 Франция пз Жан-Маттео Баойя
9 Германия нп Жонатан Буркардт
Главные тренеры
Италия Антонио Конте
Германия Дино Топпмёллер
История личных встреч
15.03.2023 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Наполи3 : 0Айнтрахт Ф
21.02.2023 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Айнтрахт Ф0 : 2Наполи
01.11.2025 Италия — Серия А 10-й тур Наполи0 : 0
28.10.2025 Италия — Серия А 9-й тур 0 : 1Наполи
25.10.2025 Италия — Серия А 8-й тур Наполи3 : 1
21.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 6 : 2Наполи
18.10.2025 Италия — Серия А 7-й тур 1 : 0Наполи
01.11.2025 Германия — Бундеслига 9-й тур 1 : 1Айнтрахт Ф
28.10.2025 Кубок Германии 1/16 финала Айнтрахт Ф1 : 1 2 : 4
25.10.2025 Германия — Бундеслига 8-й тур Айнтрахт Ф2 : 0
22.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур Айнтрахт Ф1 : 5
19.10.2025 Германия — Бундеслига 7-й тур 2 : 2Айнтрахт Ф
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
ПСЖ39
2
1/8 финала
Бавария39
3
1/8 финала
Интер М39
4
1/8 финала
Арсенал39
5
1/8 финала
Реал Мадрид39
6
1/8 финала
Боруссия Д37
7
1/8 финала
Манчестер Сити37
8
1/8 финала
Ньюкасл Юнайтед36
9
Плей-офф
Барселона36
10
Плей-офф
Ливерпуль36
11
Плей-офф
Челси36
12
Плей-офф
Спортинг36
13
Плей-офф
Карабах36
14
Плей-офф
Галатасарай36
15
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур35
16
Плей-офф
ПСВ Эйндховен34
17
Плей-офф
Аталанта34
18
Плей-офф
Марсель33
19
Плей-офф
Атлетико М33
20
Плей-офф
Брюгге33
21
Плей-офф
Атлетик Б33
22
Плей-офф
Айнтрахт Ф33
23
Плей-офф
Наполи33
24
Плей-офф
Юнион33
25 Ювентус32
26 Будё-Глимт32
27 Монако32
28 Славия П32
29 Пафос32
30 Байер32
31 Вильярреал31
32 Копенгаген31
33 Олимпиакос31
34 Кайрат31
35 Бенфика30
36 Аякс30

