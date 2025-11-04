Наполи - Айнтрахт 04 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 04-11-2025 19:45
Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
04 Ноября 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Айнтрахт Ф, которое состоится 04 Ноября 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Наполи
Неаполь, Италия
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|4
|зщ
|Алессандро Буонджорно
|17
|зщ
|Матиас Оливера
|99
|пз
|Франк Ангисса
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|8
|пз
|Скотт Мактоминей
|21
|пз
|Маттео Политано
|19
|нп
|Расмус Хойлунд
|7
|нп
|Давид Нерес
|23
|вр
|Михаэль Цеттерер
|13
|зщ
|Расмус Кристенсен
|4
|зщ
|Робин Кох
|3
|зщ
|Артур Теате
|21
|зщ
|Натаниэль Браун
|15
|пз
|Эллиес Скири
|8
|пз
|Фарес Шаиби
|20
|пз
|Рицу Доан
|27
|пз
|Марио Гётце
|19
|пз
|Жан-Маттео Баойя
|9
|нп
|Жонатан Буркардт
Главные тренеры
|Антонио Конте
|Дино Топпмёллер
История личных встреч
|15.03.2023
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 0
|21.02.2023
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 2
|01.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|0 : 0
|28.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|0 : 1
|25.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|3 : 1
|21.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|6 : 2
|18.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|1 : 0
|01.11.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|28.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 1 2 : 4
|25.10.2025
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|2 : 0
|22.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 5
|19.10.2025
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Бавария
|3
|9
| 3
1/8 финала
|Интер М
|3
|9
| 4
1/8 финала
|Арсенал
|3
|9
| 5
1/8 финала
|Реал Мадрид
|3
|9
| 6
1/8 финала
|Боруссия Д
|3
|7
| 7
1/8 финала
|Манчестер Сити
|3
|7
| 8
1/8 финала
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|6
| 9
Плей-офф
|Барселона
|3
|6
| 10
Плей-офф
|Ливерпуль
|3
|6
| 11
Плей-офф
|Челси
|3
|6
| 12
Плей-офф
|Спортинг
|3
|6
| 13
Плей-офф
|Карабах
|3
|6
| 14
Плей-офф
|Галатасарай
|3
|6
| 15
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|3
|5
| 16
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|3
|4
| 17
Плей-офф
|Аталанта
|3
|4
| 18
Плей-офф
|Марсель
|3
|3
| 19
Плей-офф
|Атлетико М
|3
|3
| 20
Плей-офф
|Брюгге
|3
|3
| 21
Плей-офф
|Атлетик Б
|3
|3
| 22
Плей-офф
|Айнтрахт Ф
|3
|3
| 23
Плей-офф
|Наполи
|3
|3
| 24
Плей-офф
|Юнион
|3
|3
|25
|Ювентус
|3
|2
|26
|Будё-Глимт
|3
|2
|27
|Монако
|3
|2
|28
|Славия П
|3
|2
|29
|Пафос
|3
|2
|30
|Байер
|3
|2
|31
|Вильярреал
|3
|1
|32
|Копенгаген
|3
|1
|33
|Олимпиакос
|3
|1
|34
|Кайрат
|3
|1
|35
|Бенфика
|3
|0
|36
|Аякс
|3
|0