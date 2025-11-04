Артета заявил, что Дьёкереш пропустит матч Лиги чемпионов против «Славии»

Дата публикации: 04-11-2025 01:58

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился свежей информацией о состоянии здоровья нападающего своего клуба Виктора Дьёкереша накануне предстоящего поединка 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Славии».

«Он определённо не сможет принять участие в этой игре. Сегодня Виктор не был на тренировке, и в ближайшие дни ему предстоит пройти дополнительные тесты и медицинское обследование, чтобы точно установить характер и тяжесть полученной травмы. В этом матче он точно не сыграет. Я действительно обеспокоен этим, ведь у него раньше не возникало серьёзных мышечных повреждений, но ему пришлось покинуть поле из-за возникшего дискомфорта, а это тревожный сигнал. Особенно, когда речь идёт о таком мощном, взрывном футболисте, как Дьёкереш. Мы намерены тщательно разобраться и оценить, насколько серьёзна проблема. Как только появятся новые сведения, мы обязательно сообщим об этом», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

В нынешнем сезоне Виктор Дьёкереш уже провёл 14 матчей во всех турнирах за «Арсенал», отметившись шестью забитыми мячами и одной результативной передачей. Его отсутствие ощущается командой, и болельщики надеются на скорейшее возвращение форварда в строй.