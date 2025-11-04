Эндрик согласен перейти в «Лион» на правах аренды

Дата публикации: 04-11-2025 02:00

Футбольный клуб «Лион» серьезно продвинулся в переговорах с мадридским «Реалом» по поводу аренды талантливого нападающего из Бразилии Эндрика, сообщает L'Équipe. Переговоры идут уже несколько недель, и стороны обсуждают возможность перехода 19-летнего форварда без права последующего выкупа. Значимым событием стало то, что Эндрик лично пообщался по телефону с главным тренером «Лиона», португальцем Паулу Фонсекой. Эта беседа укрепила веру бразильского игрока в то, что переход в клуб Лиги 1 откроет перед ним новые перспективы для развития и прогресса.

Тем не менее завершение сделки сталкивается с определёнными трудностями. У «Реала» осложнилась кадровая ситуация из-за травмы Франко Мастантуоно, который выбывает из строя на неизвестный срок из-за повреждения паха. Это уменьшает вариативность состава мадридской команды в линии нападения, что, в свою очередь, влияет на готовность клуба отпускать Эндрика в аренду. Кроме того, «Реал» намерен получить солидную финансовую компенсацию за прямую аренду своего перспективного нападающего, что является дополнительным предметом переговоров между клубами. Окончательное решение по трансферу пока не принято, но переговорный процесс продолжается и обе стороны надеются достичь компромисса.