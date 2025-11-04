Леоненко высказался по поводу поражения Динамо от Шахтера, обращаясь к Суркису

Дата публикации: 04-11-2025 02:02

Бывший знаменитый футболист Виктор Леоненко, ранее выступавший за «Динамо», выразил свое мнение по поводу недавнего поражения киевской команды в поединке против донецкого «Шахтера».

«Целый тайм, б***ь, команда даже не пытается пробить по воротам! Интересно, как думает об этом сам Игорь Михайлович? Ведь смотреть, как команда играет в «квадрат» целых 45 минут, невозможно. Я даже не знаю, что бы я сделал с тренером и командой, будь я на месте Суркиса», — эмоционально отметил Леоненко.

2 ноября состоялась встреча 11-го тура украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо». Матч прошёл на стадионе «Арена Львов» и завершился победой горняков с счётом 3:1.

Этот матч вновь вызвал много обсуждений среди болельщиков и экспертов, ведь «Динамо» показало очень слабую игру в атаке, что и подметил Виктор Леоненко в своих критических комментариях. Поражение существенно осложняет турнирные перспективы киевского клуба, который теперь должен тщательно пересмотреть тактику и мотивацию игроков.

Напомним, что «Шахтер» уверенно контролировал игру с первых минут, демонстрируя высокую интенсивность и точность передач, что в итоге принесло им заслуженную победу. В свою очередь, «Динамо» осталось без должных шансов из-за отсутствия эффективности в завершающей фазе атак.