Будё-Глимт - Монако 04 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 04-11-2025 22:00
Стадион: Аспмюра (Будё, Норвегия), вместимость: 7513
04 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Дамиан Сильвестшак (Вроцлав, Польша);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Будё-Глимт - Монако, которое состоится 04 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Аспмюра (Будё, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Монако
Монако, Монако
|12
|вр
|Никита Хайкин
|20
|зщ
|Фредрик Шёвольд
|2
|зщ
|Вилладс Нильсен
|4
|зщ
|Один Бёртуфт
|15
|зщ
|Фредрик Бьёркан
|26
|пз
|Хокон Эвьен
|7
|пз
|Патрик Берг
|19
|пз
|Сондре Брунстад
|8
|пз
|Сондре Эукленн
|9
|нп
|Каспер Хёг
|10
|нп
|Йенс Петтер Хёуге
|16
|вр
|Филипп Кён
|4
|зщ
|Джордан Тезе
|5
|зщ
|Тило Керер
|22
|зщ
|Мохаммед Салису
|12
|зщ
|Кайо Энрике
|20
|зщ
|Кассум Уаттара
|28
|пз
|Мамаду Кулибали
|10
|пз
|Александр Головин
|11
|пз
|Магнес Аклиуш
|18
|пз
|Такуми Минамино
|9
|нп
|Фоларин Балогун
Главные тренеры
|Хьетиль Кнутсен
|Себастьен Поконьоли
История личных встреч
|01.11.2025
|Норвегия — Элитсерия
|27-й тур
|3 : 1
|29.10.2025
|Норвегия — Элитсерия
|23-й тур
|1 : 2
|26.10.2025
|Норвегия — Элитсерия
|26-й тур
|4 : 1
|22.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|3 : 1
|18.10.2025
|Норвегия — Элитсерия
|25-й тур
|2 : 5
|01.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|0 : 1
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|3 : 5
|25.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|1 : 0
|22.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 0
|18.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Будё-Глимт» — «Монако». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Бавария
|3
|9
| 3
1/8 финала
|Интер М
|3
|9
| 4
1/8 финала
|Арсенал
|3
|9
| 5
1/8 финала
|Реал Мадрид
|3
|9
| 6
1/8 финала
|Боруссия Д
|3
|7
| 7
1/8 финала
|Манчестер Сити
|3
|7
| 8
1/8 финала
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|6
| 9
Плей-офф
|Барселона
|3
|6
| 10
Плей-офф
|Ливерпуль
|3
|6
| 11
Плей-офф
|Челси
|3
|6
| 12
Плей-офф
|Спортинг
|3
|6
| 13
Плей-офф
|Карабах
|3
|6
| 14
Плей-офф
|Галатасарай
|3
|6
| 15
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|3
|5
| 16
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|3
|4
| 17
Плей-офф
|Аталанта
|3
|4
| 18
Плей-офф
|Марсель
|3
|3
| 19
Плей-офф
|Атлетико М
|3
|3
| 20
Плей-офф
|Брюгге
|3
|3
| 21
Плей-офф
|Атлетик Б
|3
|3
| 22
Плей-офф
|Айнтрахт Ф
|3
|3
| 23
Плей-офф
|Наполи
|3
|3
| 24
Плей-офф
|Юнион
|3
|3
|25
|Ювентус
|3
|2
|26
|Будё-Глимт
|3
|2
|27
|Монако
|3
|2
|28
|Славия П
|3
|2
|29
|Пафос
|3
|2
|30
|Байер
|3
|2
|31
|Вильярреал
|3
|1
|32
|Копенгаген
|3
|1
|33
|Олимпиакос
|3
|1
|34
|Кайрат
|3
|1
|35
|Бенфика
|3
|0
|36
|Аякс
|3
|0