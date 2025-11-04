00:42 ()
Будё-Глимт - Монако 04 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 04-11-2025 22:00
Стадион: Аспмюра (Будё, Норвегия), вместимость: 7513
04 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Дамиан Сильвестшак (Вроцлав, Польша);
Будё-Глимт
Монако

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Будё-Глимт - Монако, которое состоится 04 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Аспмюра (Будё, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Монако
Монако, Монако
12 Россия вр Никита Хайкин
20 Норвегия зщ Фредрик Шёвольд
2 Дания зщ Вилладс Нильсен
4 Норвегия зщ Один Бёртуфт
15 Норвегия зщ Фредрик Бьёркан
26 Норвегия пз Хокон Эвьен
7 Норвегия пз Патрик Берг
19 Норвегия пз Сондре Брунстад
8 Норвегия пз Сондре Эукленн
9 Дания нп Каспер Хёг
10 Норвегия нп Йенс Петтер Хёуге
16 Швейцария вр Филипп Кён
4 Нидерланды зщ Джордан Тезе
5 Германия зщ Тило Керер
22 Гана зщ Мохаммед Салису
12 Бразилия зщ Кайо Энрике
20 Франция зщ Кассум Уаттара
28 Франция пз Мамаду Кулибали
10 Россия пз Александр Головин
11 Франция пз Магнес Аклиуш
18 Япония пз Такуми Минамино
9 США нп Фоларин Балогун
Главные тренеры
Норвегия Хьетиль Кнутсен
Бельгия Себастьен Поконьоли
История личных встреч
01.11.2025 Норвегия — Элитсерия 27-й тур 3 : 1Будё-Глимт
29.10.2025 Норвегия — Элитсерия 23-й тур 1 : 2Будё-Глимт
26.10.2025 Норвегия — Элитсерия 26-й тур Будё-Глимт4 : 1
22.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 3 : 1Будё-Глимт
18.10.2025 Норвегия — Элитсерия 25-й тур 2 : 5Будё-Глимт
01.11.2025 Франция — Лига 1 11-й тур Монако0 : 1
29.10.2025 Франция — Лига 1 10-й тур 3 : 5Монако
25.10.2025 Франция — Лига 1 9-й тур Монако1 : 0
22.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур Монако0 : 0
18.10.2025 Франция — Лига 1 8-й тур 1 : 1Монако
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Будё-Глимт» — «Монако». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
ПСЖ39
2
1/8 финала
Бавария39
3
1/8 финала
Интер М39
4
1/8 финала
Арсенал39
5
1/8 финала
Реал Мадрид39
6
1/8 финала
Боруссия Д37
7
1/8 финала
Манчестер Сити37
8
1/8 финала
Ньюкасл Юнайтед36
9
Плей-офф
Барселона36
10
Плей-офф
Ливерпуль36
11
Плей-офф
Челси36
12
Плей-офф
Спортинг36
13
Плей-офф
Карабах36
14
Плей-офф
Галатасарай36
15
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур35
16
Плей-офф
ПСВ Эйндховен34
17
Плей-офф
Аталанта34
18
Плей-офф
Марсель33
19
Плей-офф
Атлетико М33
20
Плей-офф
Брюгге33
21
Плей-офф
Атлетик Б33
22
Плей-офф
Айнтрахт Ф33
23
Плей-офф
Наполи33
24
Плей-офф
Юнион33
25 Ювентус32
26 Будё-Глимт32
27 Монако32
28 Славия П32
29 Пафос32
30 Байер32
31 Вильярреал31
32 Копенгаген31
33 Олимпиакос31
34 Кайрат31
35 Бенфика30
36 Аякс30

Авторизация close