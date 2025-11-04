Агент футболиста арестован за угрозы с оружием игроку АПЛ

Дата публикации: 04-11-2025 01:59

В Лондоне сотрудники полиции задержали футбольного агента, подозреваемого в угрозах с применением огнестрельного оружия по отношению к футболисту одного из клубов английской Премьер-лиги. Об этом сообщает источник BBC.

По имеющейся информации, правоохранители не раскрывают имя 31-летнего подозреваемого. Инцидент произошёл вечером 6 сентября в столице Великобритании. По данным полиции, агент угрожал 20-летнему игроку, а также оказывал давление и угрожал оружием ещё одному мужчине во время неприятного разговора. Помимо этого, агент обвиняется в шантаже молодого футболиста.

8 сентября подозреваемый был взят под стражу, ему предъявлены обвинения в хранении и возможном использовании огнестрельного оружия, шантаже, а также вождении автомобиля без соответствующих водительских прав. После задержания агент был освобождён под залог с обязательством не выходить на связь с пострадавшим футболистом и не появляться на территории базы клуба, за который играет этот спортсмен. Следствие по данному делу продолжается.

Также отмечается, что среди клиентов подозреваемого агента числится футболист национальной сборной Англии, что вызывает ещё больший резонанс вокруг этого инцидента.