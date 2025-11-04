04:36 ()
Свернуть список

Агент футболиста арестован за угрозы с оружием игроку АПЛ

Дата публикации: 04-11-2025 01:59

В Лондоне сотрудники полиции задержали футбольного агента, подозреваемого в угрозах с применением огнестрельного оружия по отношению к футболисту одного из клубов английской Премьер-лиги. Об этом сообщает источник BBC.

По имеющейся информации, правоохранители не раскрывают имя 31-летнего подозреваемого. Инцидент произошёл вечером 6 сентября в столице Великобритании. По данным полиции, агент угрожал 20-летнему игроку, а также оказывал давление и угрожал оружием ещё одному мужчине во время неприятного разговора. Помимо этого, агент обвиняется в шантаже молодого футболиста.

8 сентября подозреваемый был взят под стражу, ему предъявлены обвинения в хранении и возможном использовании огнестрельного оружия, шантаже, а также вождении автомобиля без соответствующих водительских прав. После задержания агент был освобождён под залог с обязательством не выходить на связь с пострадавшим футболистом и не появляться на территории базы клуба, за который играет этот спортсмен. Следствие по данному делу продолжается.

Также отмечается, что среди клиентов подозреваемого агента числится футболист национальной сборной Англии, что вызывает ещё больший резонанс вокруг этого инцидента.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close