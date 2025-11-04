Роналду поделился планами на жизнь после окончания футбольной карьеры

Дата публикации: 04-11-2025 23:59

Знаменитый португальский нападающий и капитан национальной сборной, а также клуба «Аль-Наср», Криштиану Роналду, которому недавно исполнилось 40 лет, поделился своими планами на будущее после завершения профессиональной футбольной карьеры. В недавнем интервью известному журналисту Пирсу Моргану, опубликованному на YouTube, Роналду откровенно рассказал, что мечтает провести больше времени со своими детьми, а особенно — с 15-летним сыном, Криштиану-младшим.

«После ухода со сцены большого футбола, я хочу больше быть с детьми, особенно с Криштиану-младшим. Сейчас он в таком возрасте, когда молодые люди склонны совершать необдуманные поступки, и это совершенно нормально. В юности и я делал такие ошибки. Поэтому для меня очень важно находиться рядом с ним именно сейчас, чтобы поддержать, дать совет и оградить от возможных ошибок», — поделился Роналду своими мыслями.

Известно, что Криштиану-младший продолжает идти по стопам своего знаменитого отца. Сейчас он занимается в футбольной академии «Аль-Насра», ранее же обучался в академиях таких престижных клубов, как «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус». Сам Роналду подчеркивает, что не собирается навязывать своему сыну любовь к футболу, однако всегда будет рядом, чтобы поддержать и направить, если ему понадобится помощь или совет.