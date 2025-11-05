«Шахтер» представил предложение по футболисту национальной сборной Украины

Дата публикации: 05-11-2025 23:55

Донецкий футбольный клуб «Шахтер» проявлял интерес к украинскому полузащитнику лондонского «Брентфорда» Егору Ярмолюку, как сообщает Telegram-канал «Днипрянин».

Согласно имеющейся информации, в начале 2023 года «горняки» по инициативе тогдашнего главного тренера Игоря Йовичевича даже направили официальное предложение о трансфере футболиста, однако руководство «Брентфорда» отказалось его рассматривать и не допустило перехода.

В текущем сезоне 2025/26 Егор Ярмолюк провёл за клуб 12 матчей на профессиональном уровне, отметившись 1 результативной передачей, демонстрируя стабильную игру в полузащите. По данным портала Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в размере 20 миллионов евро, что подчёркивает высокую ценность данного футболиста на рынке.

Ранее также сообщалось, что к услугам Ярмолюка проявляет интерес английский клуб «Тоттенхэм», что свидетельствует о растущем внимании к игроку со стороны ведущих европейских команд. Таким образом, ситуация с трансфером полузащитника остаётся предметом обсуждений среди футбольных экспертов и болельщиков.