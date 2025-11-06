«Байер» одержал минимальную победу над «Бенфикой» в поединке Лиги чемпионов

Дата публикации: 06-11-2025 01:50

В рамках четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов сезона 2025/2026 прошёл важный поединок между португальской «Бенфикой» и немецким «Байером» из Леверкузена. Матч состоялся на знаменитом стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия), где многочисленные болельщики стали свидетелями напряжённой борьбы. Итог встречи — минимальная победа гостей, которые сумели реализовать единственный гол, тем самым забрав три столь ценных очка в свою копилку. Счет матча — 1:0 в пользу «Байера».

Героем игры стал нападающий немецкой команды Патрик Шик, отличившийся точным ударом на 65-й минуте после комбинационной атаки. «Бенфика» пыталась отыграться и создала несколько опасных моментов, однако надежно действовала оборона леверкузенцев и их голкипер, который не позволил хозяевам поля поразить ворота.

Следующий тур обещает быть не менее интригующим: 25 ноября «Бенфика» сразится в домашней встрече с амстердамским «Аяксом», а «Байер» в этот же день встретится с английским суперклубом — «Манчестер Сити».

После четырёх сыгранных матчей «Бенфика» занимает 35-ю строчку в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, оставаясь без набранных очков и всё больше усложняя свою задачу по выходу в плей-офф. В свою очередь, леверкузенский «Байер» поднялся на 21-е место, имея в активе пять очков, и продолжает борьбу за выход в следующую стадию турнира.