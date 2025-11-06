«Брюгге» и «Барселона» разошлись миром в матче Лиги чемпионов

Дата публикации: 06-11-2025 01:52

На стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге (Бельгия) завершился яркий и напряжённый матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между местным «Брюгге» и испанской «Барселоной». Встреча, проходившая под руководством опытного арбитра Энтони Тейлора из Манчестера (Англия), закончилась результативной ничьей со счётом 3:3.

«Брюгге» быстро вышел вперёд благодаря точному удару Николо Трезольди уже на 6-й минуте, но спустя две минуты Ферран Торрес сравнял счёт для каталонцев. На 17-й минуте Карлуш Форбш вновь вывел бельгийцев вперёд, а после перерыва, на 61-й минуте, отличный гол забил таланливый Ламин Ямаль, восстановив равновесие. Форбш оформил дубль, забив третий мяч хозяев на 64-й минуте, однако на 78-й минуте автогол Христоса Дзолиса принёс «Барселоне» третье взятие ворот и окончательный счёт — 3:3.

После этого эмоционального поединка «Брюгге» набрал 4 очка и занимает место в середине турнирной таблицы своего квартета, а «Барселона» с 7 очками также располагается в её средней части, сохраняя шансы на выход в плей-офф.

В следующем туре, который состоится уже совсем скоро, «Брюгге» отправится на выездной матч с лиссабонским «Спортингом» 26 ноября, а «Барселона» днём ранее, 25 ноября, на выезде сразится с «Челси». Оба клуба сохраняют интригу в группе и продолжат борьбу за выход в следующий этап главного клубного турнира Европы.