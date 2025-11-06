Эрлинг Холанд побил исторический рекорд Лиги чемпионов

Дата публикации: 06-11-2025 01:52

Форвард клуба «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд установил историческое достижение: он стал первым в истории футболистом, которому удалось забить голы в пяти подряд матчах Лиги чемпионов за три разные команды. Об этом сообщает статистический портал Squawka на своей странице в социальной сети X.

В недавнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии», который завершился победой «Ман Сити» со счетом 4:1, Холанд отличился еще одним забитым мячом. Благодаря этому он продлил свою впечатляющую результативную серию и достиг уникального рекорда.

Ранее норвежец уже демонстрировал подобную стабильность в Лиге чемпионов, забивая в пяти подряд встречах за «Боруссию» Дортмунд в сезоне 2020/2021 и за австрийский «РБ Зальцбург» в европейской кампании 2019/2020 годов.

С 2022 года Холанд защищает цвета «Манчестер Сити». Его контракт с английским клубом рассчитан до 2034 года, что подтверждает доверие и надежды руководства и болельщиков на его лидерство в будущем. В текущем сезоне Эрлинг уже сыграл 18 матчей во всех соревнованиях, оформив 21 гол и отдав две результативные передачи. Его достижения делают его одним из самых ярких нападающих современности и кумиром поклонников футбола по всему миру.