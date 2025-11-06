«Ньюкасл Юнайтед» одолел «Атлетик» Бильбао в матче Лиги чемпионов

Дата публикации: 06-11-2025 01:49

В рамках четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов состоялся напряжённый поединок между английским клубом «Ньюкасл Юнайтед» и испанским «Атлетиком» из Бильбао. Матч проходил на арене «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн, Великобритания. Хозяева продемонстрировали уверенную игру и добились заслуженной победы со счётом 2:0 благодаря точным ударам своих футболистов. Главный арбитр встречи — Иван Кружляк из Словакии — грамотно контролировал события на поле, что способствовало высокому темпу и ярким моментам.

На 11-й минуте встречи защитник «Ньюкасла» Дэн Бёрн открыл счёт, поразив ворота гостей после комбинации в штрафной. Во втором тайме, на 49-й минуте, Жоэлинтон удвоил преимущество своей команды, закрепив успех «сорок» и практически сняв все вопросы о победителе этого противостояния.

Победа позволила «Ньюкасл Юнайтед» набрать 9 очков и закрепиться в верхней части турнирной таблицы своей группы Лиги чемпионов, что значительно увеличивает шансы команды на выход в плей-офф. В свою очередь, «Атлетик» из Бильбао, имея всего три очка, занимает одно из последних мест в таблице и осложняет своё положение в борьбе за путёвку в следующий раунд.

Следующий тур для «сорок» состоится уже 25 ноября, когда они сыграют на выезде с французским «Марселем». В этот же день «Атлетик» отправится в гости к пражской «Славии», где также попытается улучшить свою турнирную ситуацию.