Три гола Осимхена принесли «Галатасараю» крупную победу над «Аяксом» в Лиге чемпионов

Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между амстердамским «Аяксом» и стамбульским «Галатасараем» завершился уверенной победой гостей. На поле «Йохан Круифф Арены», расположенной в столице Нидерландов, турецкая команда одержала убедительную победу с разгромным счётом 3:0. Главным героем встречи стал нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с французским рефери Бенуа Бастьеном из города Мец.

Счёт в матче был открыт на 59-й минуте, когда Осимхен поразил ворота хозяев. Уже через семь минут нигерийский форвард удвоил преимущество своей команды, точно реализовав пенальти. Окончательный счёт на табло установился на 78-й минуте, когда Осимхен забил свой третий мяч в игре, вновь отличившись с одиннадцатиметровой отметки и тем самым оформив эффектный хет-трик.

По итогам этой встречи «Аякс» по-прежнему занимает низшие позиции в общей турнирной таблице Лиги чемпионов, не набрав ни одного очка за прошедшие туры. «Галатасарай» располагается в середине таблицы с девятью набранными баллами, что укрепляет его позиции в борьбе за выход из группы.

В следующем туре, который состоится 25 ноября, «Аякс» сыграет дома против португальской «Бенфики», а «Галатасарай» на своём поле встретится с немецким «Юнионом». Обе встречи обещают быть весьма интересными и могут значительно повлиять на положение команд в группе.