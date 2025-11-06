01:48 ()
Бетис - Лион 06 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 06-11-2025 22:00
Стадион: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания), вместимость: 57619
06 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 4-й тур
Бетис
Лион

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Лион, которое состоится 06 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бетис
Севилья, Испания
Лион
Лион, Франция
Главные тренеры
ЧилиМануэль Пеллегрини
ПортугалияПаулу Фонсека
История личных встреч
28.11.2013Лига ЕвропыГруппа I. 5-й турЛион1 : 0Бетис
19.09.2013Лига ЕвропыГруппа I. 1-й турБетис0 : 0Лион
02.11.2025Испания — Примера11-й турБетис3 : 0
27.10.2025Испания — Примера10-й турБетис0 : 2
23.10.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 3-й тур0 : 0Бетис
18.10.2025Испания — Примера9-й тур2 : 2Бетис
05.10.2025Испания — Примера8-й тур1 : 2Бетис
02.11.2025Франция — Лига 111-й тур0 : 0Лион
29.10.2025Франция — Лига 110-й тур3 : 3Лион
26.10.2025Франция — Лига 19-й турЛион2 : 1
23.10.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 3-й турЛион2 : 0
18.10.2025Франция — Лига 18-й тур3 : 2Лион
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Мидтьюлланн39
2
1/8 финала
Брага39
3
1/8 финала
Лион39
4
1/8 финала
Виктория Пльзень37
5
1/8 финала
Ференцварош37
6
1/8 финала
Динамо З37
7
1/8 финала
Фрайбург37
8
1/8 финала
Лилль36
9
Плей-офф
Гоу Эхед Иглс36
10
Плей-офф
Сельта36
11
Плей-офф
Янг Бойз36
12
Плей-офф
Фенербахче36
13
Плей-офф
Порту36
14
Плей-офф
Бранн36
15
Плей-офф
Астон Вилла36
16
Плей-офф
Бетис35
17
Плей-офф
Ноттингем Форест34
18
Плей-офф
Болонья34
19
Плей-офф
Генк34
20
Плей-офф
ПАОК34
21
Плей-офф
Селтик34
22
Плей-офф
Фейеноорд33
23
Плей-офф
Базель33
24
Плей-офф
Рома33
25 Лудогорец33
26 Штурм33
27 ФКСБ33
28 Панатинаикос33
29 Штутгарт33
30 Црвена Звезда31
31 Мальмё31
32 Маккаби Т-А31
33 Ницца30
34 Ред Булл Зальцбург30
35 Утрехт30
36 Рейнджерс30

