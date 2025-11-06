Самарджич принес «Аталанте» победу над «Марселем» в матче Лиги чемпионов

Дата публикации: 06-11-2025 01:51

Завершился матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встретились французский «Марсель» и итальянская «Аталанта». В напряжённой борьбе гости из Италии одержали победу с минимальным счётом 1:0. Встреча прошла на знаменитом стадионе «Оранж Велодром» в Марселе. Главным арбитром поединка выступил испанец Хосе Санчес Мартинес.

Исход игры решил единственный гол, забитый полузащитником «Аталанты» Лазарем Самарджичем – игрок отличился на 90-й минуте встречи, принеся своей команде важные три очка. Благодаря этому точному удару команда из Бергамо укрепила свои позиции в турнирной таблице.

После завершения поединка «Марсель» с тремя набранными очками занимает место в нижней части общей таблицы Лиги чемпионов. Коллектив Ивана Юрича, несмотря на поддержку родных трибун, снова остался без результата. В то же время «Аталанта» с семью очками расположилась в центральной части турнирной таблицы, и теперь имеет хорошие шансы на выход в следующий этап турнира.

В следующем туре, который состоится уже в конце ноября, «Марсель» 25 ноября сыграет на своём поле против «Ньюкасл Юнайтед», а «Аталанта» отправится 26 ноября в гости к немецкому «Айнтрахту».