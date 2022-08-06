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Бохум - Майнц 06 Августа прямая трансляция

06 Августа 2022 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 1-й тур
Бохум
Майнц

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Майнц, которое состоится 06 Августа 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Бохум
      Бохум
      Майнц
      Майнц
      История личных встреч
      18.01.2022 Кубок Германии 1/8 финала Бохум3 : 1Майнц
      15.01.2022 Германия - Бундеслига Тур 19 Майнц1 : 0Бохум
      21.08.2021 Германия - Бундеслига Тур 2 Бохум2 : 0Майнц
      23.12.2020 Кубок Германии 2-й раунд Майнц2 : 2 0 : 3Бохум
      20.02.2010 Германия - Бундеслига Тур 23 Майнц0 : 0Бохум
      19.09.2009 Германия - Бундеслига Тур 6 Бохум2 : 3Майнц
      27.01.2007 Германия - Бундеслига Тур 18 Бохум0 : 1Майнц
      12.08.2006 Германия - Бундеслига Тур 1 Майнц2 : 1Бохум
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Айнтрахт Ф00000-000,0
      2
      Лига чемпионов
      		Аугсбург00000-000,0
      3
      Лига чемпионов
      		Бавария00000-000,0
      4
      Лига чемпионов
      		Байер00000-000,0
      5
      Лига Европы
      		Боруссия Д00000-000,0
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Боруссия М00000-000,0
      7 Бохум00000-000,0
      8 Вердер00000-000,0
      9 Вольфсбург00000-000,0
      10 Герта00000-000,0
      11 Кёльн00000-000,0
      12 Майнц00000-000,0
      13 РБ Лейпциг00000-000,0
      14 Унион00000-000,0
      15 Фрайбург00000-000,0
      16 Хоффенхайм00000-000,0
      17
      Зона вылета
      		Шальке-0400000-000,0
      18
      Зона вылета
      		Штутгарт00000-000,0

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