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Фрайбург - Майнц 01 Октября прямая трансляция

Стадион: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
01 Октября 2022 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 8-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия)
Фрайбург
Майнц

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Майнц, которое состоится 01 Октября 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Фрайбург
      Фрайбург
      Майнц
      Майнц
      Главные тренеры
      ГерманияКристиан Штрайх
      ДанияБо Свенссон
      История личных встреч
      12.02.2022 Германия - Бундеслига Тур 22 Фрайбург1 : 1Майнц
      18.09.2021 Германия - Бундеслига Тур 5 Майнц0 : 0Фрайбург
      13.03.2021 Германия - Бундеслига Тур 25 Майнц1 : 0Фрайбург
      22.11.2020 Германия - Бундеслига Тур 8 Фрайбург1 : 3Майнц
      18.01.2020 Германия - Бундеслига Тур 18 Майнц1 : 2Фрайбург
      17.08.2019 Германия - Бундеслига Тур 1 Фрайбург3 : 0Майнц
      05.04.2019 Германия - Бундеслига Тур 28 Майнц5 : 0Фрайбург
      10.11.2018 Германия - Бундеслига Тур 11 Фрайбург1 : 3Майнц
      16.04.2018 Германия - Бундеслига Тур 30 Майнц2 : 0Фрайбург
      25.11.2017 Германия - Бундеслига Тур 13 Фрайбург2 : 1Майнц
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Унион752015-41781,0
      2
      Лига чемпионов
      		Бавария843123-61562,5
      3
      Лига чемпионов
      		Боруссия Д75029-71571,4
      4
      Лига чемпионов
      		Фрайбург742110-51466,7
      5
      Лига Европы
      		Хоффенхайм741212-71361,9
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Боруссия М733110-51257,1
      7 Айнтрахт Ф732214-131152,4
      8 Майнц73227-101152,4
      9 Кёльн724111-81047,6
      10 Вердер723213-12942,9
      11 Аугсбург73045-10942,9
      12 РБ Лейпциг72239-12838,1
      13 Герта71337-9628,6
      14 Шальке-0471338-14628,6
      15 Штутгарт70527-10523,8
      16 Байер81259-16520,8
      17
      Зона вылета
      		Вольфсбург71245-12523,8
      18
      Зона вылета
      		Бохум70165-1914,8

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