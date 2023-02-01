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Жирона - Валенсия 05 Февраля прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14286
05 Февраля 2023 года в 18:15 (+03:00). Испания - Примера, 20-й тур
Главный судья: Хавьер Иглесиас Вильянуэва (Испания)
Жирона
Валенсия

0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Валенсия, которое состоится 05 Февраля 2023 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жирона
Жирона
Валенсия
Валенсия
Главные тренеры
Испания Анхель Мичел
Италия Дженнаро Гаттузо
История личных встреч
14.08.2022 Испания - Примера Тур 1 Валенсия1 : 0Жирона
10.03.2019 Испания - Примера Тур 27 Жирона2 : 3Валенсия
03.11.2018 Испания - Примера Тур 11 Валенсия0 : 1Жирона
12.05.2018 Испания - Примера Тур 37 Жирона0 : 1Валенсия
06.01.2018 Испания - Примера Тур 18 Валенсия2 : 1Жирона
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона19 16 2 1 39-7 50 87.7
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид19 14 3 2 40-16 45 78.9
3
Лига чемпионов
Реал Сосьедад19 12 3 4 28-18 39 68.4
4
Лига чемпионов
Атлетико М20 10 5 5 29-17 35 58.3
5
Лига Европы
Бетис19 9 4 6 21-16 31 54.4
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал20 9 4 7 22-17 31 51.7
7 Атлетик Б20 8 5 7 29-21 29 48.3
8 Осасуна20 8 5 7 19-19 29 48.3
9 Райо Вальекано19 8 5 6 25-22 29 50.9
10 Мальорка19 7 4 8 15-18 25 43.9
11 Альмерия19 6 4 9 23-29 22 38.6
12 Жирона19 5 6 8 26-29 21 36.8
13 Севилья19 5 6 8 21-26 21 36.8
14 Эспаньол20 4 9 7 24-30 21 35.0
15 Вальядолид19 6 2 11 14-28 20 35.1
16 Валенсия19 5 5 9 25-23 20 35.1
17 Сельта19 5 5 9 18-29 20 35.1
18
Зона вылета
Кадис20 4 7 9 15-33 19 31.7
19
Зона вылета
Хетафе20 4 6 10 17-27 18 30.0
20
Зона вылета
Эльче20 1 6 13 15-40 9 15.0

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