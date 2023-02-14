Боруссия Д - Челси 15 Февраля прямая трансляция

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«Челси» второе трансферное окно подряд взрывает рынок. Сравнили траты Боули с другими клубами и не только. «Челси» отдал на трансферы за сезон больше, чем Федун в «Спартаке» за 18 лет. В 1,5 раза0'«Челси» потратил кучу денег на новичков, а «ПСЖ» заметно сбавил. Рассказываем, как изменились за зиму участники предстоящих матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. В плей-офф Лиги чемпионов на этой неделе сыграют восемь клубов. Как они изменились за зиму0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Боруссия» (Дортмунд) — «Челси». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.