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Боруссия Д - Челси 15 Февраля прямая трансляция

15 Февраля 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания)
Боруссия Д
Челси

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Челси, которое состоится 15 Февраля 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Боруссия Д
      Дортмунд, Германия
      Челси
      Лондон, Англия
      Главные тренеры
      ГерманияЭдин Терзич
      АнглияГрэм Поттер
      Текстовая трансляция
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      0'
      «Челси» второе трансферное окно подряд взрывает рынок. Сравнили траты Боули с другими клубами и не только. «Челси» отдал на трансферы за сезон больше, чем Федун в «Спартаке» за 18 лет. В 1,5 раза0'«Челси» потратил кучу денег на новичков, а «ПСЖ» заметно сбавил. Рассказываем, как изменились за зиму участники предстоящих матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. В плей-офф Лиги чемпионов на этой неделе сыграют восемь клубов. Как они изменились за зиму0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Боруссия» (Дортмунд) — «Челси». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      1/8 финала
      Метка12 Выигрыши Мячи
      A04
      		 Милан (Италия)
      Тоттенхэм Хотспур (Англия)
      Милан
      Тоттенхэм Хотспур
      14.02
      Тоттенхэм Хотспур
      Милан
      08.03
      0
      0
      0
      0
      A08
      		 ПСЖ (Франция)
      Бавария (Германия)
      ПСЖ
      Бавария
      14.02
      Бавария
      ПСЖ
      08.03
      0
      0
      0
      0
      A06
      		 Боруссия Д (Германия)
      Челси (Англия)
      Боруссия Д
      Челси
      15.02
      Челси
      Боруссия Д
      07.03
      0
      0
      0
      0
      A02
      		 Брюгге (Бельгия)
      Бенфика (Португалия)
      Брюгге
      Бенфика
      15.02
      Бенфика
      Брюгге
      07.03
      0
      0
      0
      0
      A05
      		 Айнтрахт Ф (Германия)
      Наполи (Италия)
      Айнтрахт Ф
      Наполи
      21.02
      Наполи
      Айнтрахт Ф
      15.03
      0
      0
      0
      0
      A03
      		 Ливерпуль (Англия)
      Реал Мадрид (Испания)
      Ливерпуль
      Реал Мадрид
      21.02
      Реал Мадрид
      Ливерпуль
      15.03
      0
      0
      0
      0
      A07
      		 Интер М (Италия)
      Порту (Португалия)
      Интер М
      Порту
      22.02
      Порту
      Интер М
      14.03
      0
      0
      0
      0
      A01
      		 РБ Лейпциг (Германия)
      Манчестер Сити (Англия)
      РБ Лейпциг
      Манчестер Сити
      22.02
      Манчестер Сити
      РБ Лейпциг
      14.03
      0
      0
      0
      0
      1/4 финала
      Метка12 Выигрыши Мячи
       
       
      11.04
      0
      0
      0
      0
       
       
      11.04
      0
      0
      0
      0
       
       
      12.04
      0
      0
      0
      0
       
       
      12.04
      0
      0
      0
      0
       
       
      18.04
      0
      0
      0
      0
       
       
      18.04
      0
      0
      0
      0
       
       
      19.04
      0
      0
      0
      0
       
       
      19.04
      0
      0
      0
      0
      1/2 финала
      Метка12 Выигрыши Мячи
       
       
      09.05
      0
      0
      0
      0
       
       
      10.05
      0
      0
      0
      0
       
       
      16.05
      0
      0
      0
      0
       
       
      17.05
      0
      0
      0
      0
      Финал
      Метка
      		10.06

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