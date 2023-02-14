Боруссия Д - Челси 15 Февраля прямая трансляция
15 Февраля 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания)
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45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Челси, которое состоится 15 Февраля 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Челси
Лондон, Англия
Главные тренеры
|Эдин Терзич
|Грэм Поттер
Текстовая трансляция{timer}
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«Челси» второе трансферное окно подряд взрывает рынок. Сравнили траты Боули с другими клубами и не только. «Челси» отдал на трансферы за сезон больше, чем Федун в «Спартаке» за 18 лет. В 1,5 раза0'«Челси» потратил кучу денег на новичков, а «ПСЖ» заметно сбавил. Рассказываем, как изменились за зиму участники предстоящих матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. В плей-офф Лиги чемпионов на этой неделе сыграют восемь клубов. Как они изменились за зиму0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Боруссия» (Дортмунд) — «Челси». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
A04
| Милан (Италия)
Тоттенхэм Хотспур (Англия)
Милан14.02
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур08.03
Милан
0
0
0
0
A08
| ПСЖ (Франция)
Бавария (Германия)
ПСЖ14.02
Бавария
Бавария08.03
ПСЖ
0
0
0
0
A06
| Боруссия Д (Германия)
Челси (Англия)
Боруссия Д15.02
Челси
Челси07.03
Боруссия Д
0
0
0
0
A02
| Брюгге (Бельгия)
Бенфика (Португалия)
Брюгге15.02
Бенфика
Бенфика07.03
Брюгге
0
0
0
0
A05
| Айнтрахт Ф (Германия)
Наполи (Италия)
Айнтрахт Ф21.02
Наполи
Наполи15.03
Айнтрахт Ф
0
0
0
0
A03
| Ливерпуль (Англия)
Реал Мадрид (Испания)
Ливерпуль21.02
Реал Мадрид
Реал Мадрид15.03
Ливерпуль
0
0
0
0
A07
| Интер М (Италия)
Порту (Португалия)
Интер М22.02
Порту
Порту14.03
Интер М
0
0
0
0
A01
| РБ Лейпциг (Германия)
Манчестер Сити (Англия)
РБ Лейпциг22.02
Манчестер Сити
Манчестер Сити14.03
РБ Лейпциг
0
0
0
0
1/4 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1/2 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Финал
|Метка
|10.06