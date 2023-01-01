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Арсенал - Манчестер Сити 15 Февраля прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
15 Февраля 2023 года в 22:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия)
Арсенал
Манчестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Манчестер Сити, которое состоится 15 Февраля 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон
Манчестер Сити
Манчестер
Главные тренеры
Испания Микель Артета
Испания Хосеп Гвардиола
История личных встреч
27.01.2023 Кубок Англии 1/16 финала Манчестер Сити1 : 0Арсенал
01.01.2022 Англия - Премьер-лига Тур 21 Арсенал1 : 2Манчестер Сити
28.08.2021 Англия - Премьер-лига Тур 3 Манчестер Сити5 : 0Арсенал
21.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 25 Арсенал0 : 1Манчестер Сити
22.12.2020 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Арсенал1 : 4Манчестер Сити
17.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 5 Манчестер Сити1 : 0Арсенал
18.07.2020 Кубок Англии 1/2 финала Арсенал2 : 0Манчестер Сити
17.06.2020 Англия - Премьер-лига Тур 28 Манчестер Сити3 : 0Арсенал
15.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 17 Арсенал0 : 3Манчестер Сити
03.02.2019 Англия - Премьер-лига Тур 25 Манчестер Сити3 : 1Арсенал
Текстовая трансляция
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Матчи этих команд — не дерби, причём и в прямом, и в переносном значении. Однако у них богатое противостояние, и зародилось оно в конце 2000-х. «Сити» нещадно «грабил» «Арсенал» при Венгере. Шанс отомстить появился только сейчас0'Если Холанд продолжит забивать такими темпами, у Криштиану станет одним достижением меньше. ЛЧ осталась без лучшего бомбардира в истории. Кто может побить рекорд Роналду?0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 12-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.

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