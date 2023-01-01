Арсенал - Манчестер Сити 15 Февраля прямая трансляция
Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
15 Февраля 2023 года в 22:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия)
Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Манчестер Сити, которое состоится 15 Февраля 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон
Манчестер Сити
Манчестер
Главные тренеры
|Микель Артета
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|27.01.2023
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 0
|01.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|1 : 2
|28.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|5 : 0
|21.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|0 : 1
|22.12.2020
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 4
|17.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|1 : 0
|18.07.2020
|Кубок Англии
|1/2 финала
|2 : 0
|17.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 28
|3 : 0
|15.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 17
|0 : 3
|03.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|3 : 1
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Матчи этих команд — не дерби, причём и в прямом, и в переносном значении. Однако у них богатое противостояние, и зародилось оно в конце 2000-х. «Сити» нещадно «грабил» «Арсенал» при Венгере. Шанс отомстить появился только сейчас0'Если Холанд продолжит забивать такими темпами, у Криштиану станет одним достижением меньше. ЛЧ осталась без лучшего бомбардира в истории. Кто может побить рекорд Роналду?0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 12-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.