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Бёрнли - Сандерленд 31 Марта прямая трансляция

Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
31 Марта 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 39-й тур
Бёрнли
Сандерленд

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Сандерленд, которое состоится 31 Марта 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 39-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Сандерленд
Сандерленд
История личных встреч
22.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 17 Сандерленд2 : 4Бёрнли
28.08.2019 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Бёрнли1 : 3Сандерленд
18.03.2017 Англия - Премьер-лига Тур 29 Сандерленд0 : 0Бёрнли
17.01.2017 Кубок Англии 1/32 финала, переигровки Бёрнли2 : 0Сандерленд
07.01.2017 Кубок Англии 1/32 финала Сандерленд0 : 0Бёрнли
31.12.2016 Англия - Премьер-лига Тур 19 Бёрнли4 : 1Сандерленд
31.01.2015 Англия - Премьер-лига Тур 23 Сандерленд2 : 0Бёрнли
20.09.2014 Англия - Премьер-лига Тур 5 Бёрнли0 : 0Сандерленд
17.04.2010 Англия - Премьер-лига Тур 35 Сандерленд2 : 1Бёрнли
19.09.2009 Англия - Премьер-лига Тур 6 Бёрнли3 : 1Сандерленд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Бёрнли3783
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3770
3
Плей-офф за повышение
Мидлсбро3867
4
Плей-офф за повышение
Лутон Таун3864
5
Плей-офф за повышение
Блэкберн Роверс3761
6
Плей-офф за повышение
Миллуолл3860
7 Норвич Сити3857
8 Ковентри Сити3857
9 Вест Бромвич Альбион3755
10 Уотфорд3855
11 Сандерленд3853
12 Престон Норт Энд3853
13 Сток Сити3848
14 Бристоль Сити3848
15 Халл Сити3847
16 Суонси Сити3846
17 Бирмингем Сити3845
18 Рединг3845
19 Куинз Парк Рейнджерс3842
20 Ротерхэм Юнайтед3740
21 Кардифф Сити3739
22
Зона вылета
Уиган Атлетик3837
23
Зона вылета
Хаддерсфилд Таун3836
24
Зона вылета
Блэкпул3835

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