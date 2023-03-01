Бёрнли - Сандерленд 31 Марта прямая трансляция
Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
31 Марта 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 39-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Сандерленд, которое состоится 31 Марта 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 39-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Сандерленд
Сандерленд
История личных встреч
|22.10.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 17
|2 : 4
|28.08.2019
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 3
|18.03.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 29
|0 : 0
|17.01.2017
|Кубок Англии
|1/32 финала, переигровки
|2 : 0
|07.01.2017
|Кубок Англии
|1/32 финала
|0 : 0
|31.12.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 19
|4 : 1
|31.01.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 23
|2 : 0
|20.09.2014
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|0 : 0
|17.04.2010
|Англия - Премьер-лига
|Тур 35
|2 : 1
|19.09.2009
|Англия - Премьер-лига
|Тур 6
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Бёрнли
|37
|83
| 2
Повышение
|Шеффилд Юнайтед
|37
|70
| 3
Плей-офф за повышение
|Мидлсбро
|38
|67
| 4
Плей-офф за повышение
|Лутон Таун
|38
|64
| 5
Плей-офф за повышение
|Блэкберн Роверс
|37
|61
| 6
Плей-офф за повышение
|Миллуолл
|38
|60
|7
|Норвич Сити
|38
|57
|8
|Ковентри Сити
|38
|57
|9
|Вест Бромвич Альбион
|37
|55
|10
|Уотфорд
|38
|55
|11
|Сандерленд
|38
|53
|12
|Престон Норт Энд
|38
|53
|13
|Сток Сити
|38
|48
|14
|Бристоль Сити
|38
|48
|15
|Халл Сити
|38
|47
|16
|Суонси Сити
|38
|46
|17
|Бирмингем Сити
|38
|45
|18
|Рединг
|38
|45
|19
|Куинз Парк Рейнджерс
|38
|42
|20
|Ротерхэм Юнайтед
|37
|40
|21
|Кардифф Сити
|37
|39
| 22
Зона вылета
|Уиган Атлетик
|38
|37
| 23
Зона вылета
|Хаддерсфилд Таун
|38
|36
| 24
Зона вылета
|Блэкпул
|38
|35