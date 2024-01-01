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Бавария - Лацио 05 Марта прямая трансляция

Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
05 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения);
Бавария
Лацио

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Лацио, которое состоится 05 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен, Германия
Лацио
Рим, Италия
1 Германия вр Мануэль Нойер
15 Англия зщ Эрик Дайер
3 Южная Корея зщ Ким Мин Джэ
19 Канада зщ Альфонсо Дэвис
6 Германия пз Йозуа Киммих
45 Германия пз Александар Павлович
8 Германия пз Леон Горецка
25 Германия пз Томас Мюллер
42 Германия пз Джамал Мусиала
39 Франция нп Матис Тель
9 Англия нп Гарри Кейн
94 Италия вр Иван Проведель
77 Черногория зщ Адам Марушич
34 Испания зщ Марио Хила
13 Италия зщ Алессио Романьоли
23 Албания зщ Эльсеид Хюсай
8 Франция пз Маттео Гендузи
32 Италия пз Данило Катальди
10 Испания пз Луис Альберто
18 Дания нп Густав Исаксен
17 Италия нп Чиро Иммобиле
7 Бразилия нп Фелипе Андерсон
Главные тренеры
Германия Томас Тухель
Италия Маурицио Сарри
История личных встреч
14.02.2024 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Лацио1 : 0Бавария
17.03.2021 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Бавария2 : 1Лацио
23.02.2021 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Лацио1 : 4Бавария
01.03.2024 Германия - Бундеслига 24-й тур 2 : 2Бавария
24.02.2024 Германия - Бундеслига 23-й тур Бавария2 : 1
18.02.2024 Германия - Бундеслига 22-й тур 3 : 2Бавария
14.02.2024 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Лацио1 : 0Бавария
10.02.2024 Германия - Бундеслига 21-й тур 3 : 0Бавария
01.03.2024 Италия - Серия А 27-й тур Лацио0 : 1
26.02.2024 Италия - Серия А 26-й тур 2 : 1Лацио
22.02.2024 Италия - Серия А 21-й тур 0 : 2Лацио
18.02.2024 Италия - Серия А 25-й тур Лацио1 : 2
14.02.2024 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Лацио1 : 0Бавария

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