Бавария - Лацио 05 Марта прямая трансляция
Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
05 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Лацио, которое состоится 05 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бавария
Мюнхен, Германия
Лацио
Рим, Италия
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|15
|зщ
|Эрик Дайер
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|45
|пз
|Александар Павлович
|8
|пз
|Леон Горецка
|25
|пз
|Томас Мюллер
|42
|пз
|Джамал Мусиала
|39
|нп
|Матис Тель
|9
|нп
|Гарри Кейн
|94
|вр
|Иван Проведель
|77
|зщ
|Адам Марушич
|34
|зщ
|Марио Хила
|13
|зщ
|Алессио Романьоли
|23
|зщ
|Эльсеид Хюсай
|8
|пз
|Маттео Гендузи
|32
|пз
|Данило Катальди
|10
|пз
|Луис Альберто
|18
|нп
|Густав Исаксен
|17
|нп
|Чиро Иммобиле
|7
|нп
|Фелипе Андерсон
Главные тренеры
|Томас Тухель
|Маурицио Сарри
История личных встреч
|14.02.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 0
|17.03.2021
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 1
|23.02.2021
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 4
|01.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|2 : 2
|24.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
|18.02.2024
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|3 : 2
|14.02.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 0
|10.02.2024
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|3 : 0
|01.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|0 : 1
|26.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 1
|22.02.2024
|Италия - Серия А
|21-й тур
|0 : 2
|18.02.2024
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 2
|14.02.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 0