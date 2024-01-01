Вашингтон Кэпиталз - Нью-Йорк Рейнджерс 29 Апреля прямая трансляция
Стадион: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США), вместимость: 18573
29 Апреля 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - плей-офф, 1/4 финала - Восток. 4-й матч
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Кэпиталз - Нью-Йорк Рейнджерс, которое состоится 29 Апреля 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Главные тренеры
|Спенсер Карбери
|Питер Лавиолетт
История личных встреч
|27.04.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 3-й матч
|1 : 3
|24.04.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 2-й матч
|4 : 3
|21.04.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 1-й матч
|4 : 1
|14.01.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|13.01.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|28.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|02.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|15.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|25.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|27.04.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 3-й матч
|1 : 3
|24.04.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 2-й матч
|4 : 3
|21.04.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 1-й матч
|4 : 1
|17.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|16.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|27.04.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 3-й матч
|1 : 3
|24.04.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 2-й матч
|4 : 3
|21.04.2024
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 1-й матч
|4 : 1
|16.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|13.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
Текстовая трансляция
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После третьего поражения подряд напряжение в стане «Вашингтона», кажется, нарастает.Капитан «Вашингтона» высказался и о своей игре, и о ходе серии с «Рейнджерс» «Это отстой». Крик души Александра Овечкина после очередного поражения в плей-офф 0'Главная звезда «Нью-Йорка» на данный момент — самый грязный игрок НХЛ. Да, «синерубашечники» стали чемпионами регулярки — и сделали это более чем заслуженно. Но сейчас, в плей-офф, «рейнджеры» показывают себя просто грязной командой. И ведёт их за собой тафгай Мэтт Ремпе.«Столичные» лишились уже четвёртого защитника «Шоу уродов». «Рейнджерс» вынесли ещё одного игрока «Вашингтона», а обидчика простили 0'Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин не оставляет попыток забросить шайбу в НХЛ и не скрывает этого.Не в этот раз!Видео Момент дня в НХЛ. Овечкин в прыжке не дал забить вратарю «Рейнджерс» Шестёркину! 0'Как говорят, у команды нет проблем, пока она не проиграла в серии плей-офф дома, но пока что первый раунд между «Рейнджерс» и «Вашингтоном» проходит в одну калитку.«Вашингтон» «горит» 0-3 в первом раунде плей-офф НХЛВидео Овечкин в шаге от отпуска! Шестёркин начал матч с провала, а затем вытащил всё 0'Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию четвёртого матча серии 1/4 финала Кубка Стэнли в Восточной конференции: «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Рейнджерс». Начало встречи запланировано на 03:00 по московскому времени. Счёт в серии — 3-0 в пользу «Рейнджерс».
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
|Команда
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Счет в серии
| Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс
|3 : 1
|5 : 3
|2 : 3
|3 : 2 ОТ
|01.05
|03.05
|05.05
3
1
| Бостон Брюинз
Торонто Мэйпл Лифс
|5 : 1
|2 : 3
|2 : 4
|1 : 3
|01.05
|02.05
|04.05
3
1
| Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
|3 : 2
|3 : 2 ОТ
|3 : 5
|6 : 3
|30.04
|02.05
|05.05
3
1
| Нью-Йорк Рейнджерс
Вашингтон Кэпиталз
|4 : 1
|4 : 3
|1 : 3
|29.04
|02.05
|04.05
|06.05
3
0
1/4 финала - Запад
|Команда
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Счет в серии
| Виннипег Джетс
Колорадо Эвеланш
|7 : 6
|2 : 5
|6 : 2
|28.04
|01.05
|03.05
|05.05
1
2
| Ванкувер Кэнакс
Нэшвилл Предаторз
|4 : 2
|1 : 4
|1 : 2
|29.04
|01.05
|04.05
|06.05
2
1
| Даллас Старз
Вегас Голден Найтс
|3 : 4
|1 : 3
|2 : 3 ОТ
|30.04
|02.05
|04.05
|06.05
1
2
| Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
|7 : 4
|4 : 5 ОТ
|1 : 6
|29.04
|02.05
|04.05
|06.05
2
1