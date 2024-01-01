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Вашингтон Кэпиталз - Нью-Йорк Рейнджерс 29 Апреля прямая трансляция

Стадион: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США), вместимость: 18573
29 Апреля 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - плей-офф, 1/4 финала - Восток. 4-й матч
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Йорк Рейнджерс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Кэпиталз - Нью-Йорк Рейнджерс, которое состоится 29 Апреля 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Главные тренеры
Канада Спенсер Карбери
США Питер Лавиолетт
История личных встреч
27.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 3-й матч Вашингтон Кэпиталз1 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
24.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 2-й матч Нью-Йорк Рейнджерс4 : 3Вашингтон Кэпиталз
21.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 1-й матч Нью-Йорк Рейнджерс4 : 1Вашингтон Кэпиталз
14.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс2 : 1Вашингтон Кэпиталз
13.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз3 : 2Нью-Йорк Рейнджерс
28.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс5 : 1Вашингтон Кэпиталз
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 0Нью-Йорк Рейнджерс
02.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз2 : 5Нью-Йорк Рейнджерс
15.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс5 : 3Вашингтон Кэпиталз
25.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз6 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
27.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 3-й матч Вашингтон Кэпиталз1 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
24.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 2-й матч Нью-Йорк Рейнджерс4 : 3Вашингтон Кэпиталз
21.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 1-й матч Нью-Йорк Рейнджерс4 : 1Вашингтон Кэпиталз
17.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2Вашингтон Кэпиталз
16.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз2 : 0
27.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 3-й матч Вашингтон Кэпиталз1 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
24.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 2-й матч Нью-Йорк Рейнджерс4 : 3Вашингтон Кэпиталз
21.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 1-й матч Нью-Йорк Рейнджерс4 : 1Вашингтон Кэпиталз
16.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 0
13.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 2 Б
Текстовая трансляция
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После третьего поражения подряд напряжение в стане «Вашингтона», кажется, нарастает.Капитан «Вашингтона» высказался и о своей игре, и о ходе серии с «Рейнджерс» «Это отстой». Крик души Александра Овечкина после очередного поражения в плей-офф 0'Главная звезда «Нью-Йорка» на данный момент — самый грязный игрок НХЛ. Да, «синерубашечники» стали чемпионами регулярки — и сделали это более чем заслуженно. Но сейчас, в плей-офф, «рейнджеры» показывают себя просто грязной командой. И ведёт их за собой тафгай Мэтт Ремпе.«Столичные» лишились уже четвёртого защитника «Шоу уродов». «Рейнджерс» вынесли ещё одного игрока «Вашингтона», а обидчика простили 0'Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин не оставляет попыток забросить шайбу в НХЛ и не скрывает этого.Не в этот раз!Видео Момент дня в НХЛ. Овечкин в прыжке не дал забить вратарю «Рейнджерс» Шестёркину! 0'Как говорят, у команды нет проблем, пока она не проиграла в серии плей-офф дома, но пока что первый раунд между «Рейнджерс» и «Вашингтоном» проходит в одну калитку.«Вашингтон» «горит» 0-3 в первом раунде плей-офф НХЛВидео Овечкин в шаге от отпуска! Шестёркин начал матч с провала, а затем вытащил всё 0'Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию четвёртого матча серии 1/4 финала Кубка Стэнли в Восточной конференции: «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Рейнджерс». Начало встречи запланировано на 03:00 по московскому времени. Счёт в серии — 3-0 в пользу «Рейнджерс».
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
Команда1234567Счет в серии
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс
3 : 1 5 : 3 2 : 3 3 : 2 ОТ01.0503.0505.05
3
1
Бостон Брюинз
Торонто Мэйпл Лифс
5 : 1 2 : 3 2 : 4 1 : 3 01.0502.0504.05
3
1
Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
3 : 2 3 : 2 ОТ 3 : 5 6 : 3 30.0402.0505.05
3
1
Нью-Йорк Рейнджерс
Вашингтон Кэпиталз
4 : 1 4 : 3 1 : 3 29.0402.0504.0506.05
3
0
1/4 финала - Запад
Команда1234567Счет в серии
Виннипег Джетс
Колорадо Эвеланш
7 : 6 2 : 5 6 : 2 28.0401.0503.0505.05
1
2
Ванкувер Кэнакс
Нэшвилл Предаторз
4 : 2 1 : 4 1 : 2 29.0401.0504.0506.05
2
1
Даллас Старз
Вегас Голден Найтс
3 : 4 1 : 3 2 : 3 ОТ30.0402.0504.0506.05
1
2
Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
7 : 4 4 : 5 ОТ 1 : 6 29.0402.0504.0506.05
2
1

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