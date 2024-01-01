Вашингтон Кэпиталз - Нью-Йорк Рейнджерс 29 Апреля прямая трансляция

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После третьего поражения подряд напряжение в стане «Вашингтона», кажется, нарастает.Капитан «Вашингтона» высказался и о своей игре, и о ходе серии с «Рейнджерс» «Это отстой». Крик души Александра Овечкина после очередного поражения в плей-офф 0'Главная звезда «Нью-Йорка» на данный момент — самый грязный игрок НХЛ. Да, «синерубашечники» стали чемпионами регулярки — и сделали это более чем заслуженно. Но сейчас, в плей-офф, «рейнджеры» показывают себя просто грязной командой. И ведёт их за собой тафгай Мэтт Ремпе.«Столичные» лишились уже четвёртого защитника «Шоу уродов». «Рейнджерс» вынесли ещё одного игрока «Вашингтона», а обидчика простили 0'Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин не оставляет попыток забросить шайбу в НХЛ и не скрывает этого.Не в этот раз!Видео Момент дня в НХЛ. Овечкин в прыжке не дал забить вратарю «Рейнджерс» Шестёркину! 0'Как говорят, у команды нет проблем, пока она не проиграла в серии плей-офф дома, но пока что первый раунд между «Рейнджерс» и «Вашингтоном» проходит в одну калитку.«Вашингтон» «горит» 0-3 в первом раунде плей-офф НХЛВидео Овечкин в шаге от отпуска! Шестёркин начал матч с провала, а затем вытащил всё 0'Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию четвёртого матча серии 1/4 финала Кубка Стэнли в Восточной конференции: «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Рейнджерс». Начало встречи запланировано на 03:00 по московскому времени. Счёт в серии — 3-0 в пользу «Рейнджерс».