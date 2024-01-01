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Миллуолл - Бирмингем Сити 09 Марта прямая трансляция

Стадион: Зе Ден (Лондон, Англия), вместимость: 20146
09 Марта 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 37-й тур
Миллуолл
Бирмингем Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Миллуолл - Бирмингем Сити, которое состоится 09 Марта 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 37-й тур, оно проводится на стадионе: Зе Ден (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Миллуолл
Лондон
Бирмингем Сити
Бирмингем
История личных встреч
02.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Бирмингем Сити1 : 1Миллуолл
18.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Миллуолл0 : 1Бирмингем Сити
02.11.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Бирмингем Сити0 : 0Миллуолл
23.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Бирмингем Сити2 : 2Миллуолл
04.12.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Миллуолл3 : 1Бирмингем Сити
17.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Миллуолл2 : 0Бирмингем Сити
28.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Бирмингем Сити0 : 0Миллуолл
26.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Миллуолл0 : 0Бирмингем Сити
30.11.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Бирмингем Сити1 : 1Миллуолл
13.03.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Бирмингем Сити0 : 2Миллуолл
05.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур 1 : 1Миллуолл
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Миллуолл1 : 0
24.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур 1 : 2Миллуолл
17.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Миллуолл0 : 2
14.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Миллуолл0 : 4
05.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур 1 : 1Бирмингем Сити
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Бирмингем Сити3 : 4
24.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур 3 : 1Бирмингем Сити
17.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Бирмингем Сити2 : 1
13.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Бирмингем Сити1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити3681
2
Повышение
Ипсвич Таун3678
3
Плей-офф за повышение
Лидс Юнайтед3676
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон3570
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион3660
6
Плей-офф за повышение
Халл Сити3657
7 Норвич Сити3655
8 Ковентри Сити3654
9 Престон Норт Энд3553
10 Кардифф Сити3650
11 Сандерленд3647
12 Мидлсбро3547
13 Уотфорд3645
14 Бристоль Сити3644
15 Суонси Сити3643
16 Плимут Аргайл3640
17 Блэкберн Роверс3640
18 Миллуолл3640
19 Куинз Парк Рейнджерс3639
20 Бирмингем Сити3539
21 Хаддерсфилд Таун3638
22
Зона вылета
Сток Сити3638
23
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей3638
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед3619

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