Лорьян - Лион 09 Марта прямая трансляция
Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010
09 Марта 2024 года в 19:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 25-й тур
Главный судья: Матьё Вернис (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Лион, которое состоится 09 Марта 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лорьян
Лорьян
Лион
Лион
|38
|вр
|Ивон Мвого
|32
|зщ
|Натаниэль Аджей
|15
|зщ
|Жульен Лапорт
|95
|зщ
|Сулейман Туре
|7
|зщ
|Панос Кацерис
|19
|пз
|Лоран Абергель
|6
|пз
|Имран Луза
|37
|пз
|Тео Ле Брис
|44
|пз
|Айман Кари
|21
|пз
|Жюльен Понсо
|9
|нп
|Мохамед Бамба
|1
|вр
|Антони Лопеш
|22
|зщ
|Клинтон Мата
|12
|зщ
|Джейк О'Брайен
|55
|зщ
|Дуе Чалета-Цар
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
|6
|пз
|Максанс Какере
|31
|пз
|Неманья Матич
|25
|пз
|Орель Мангала
|37
|пз
|Эрнест Нуама
|9
|пз
|Гифт Орбан
|17
|нп
|Мохамед Саид Бенрахма
Главные тренеры
|Режис Ле Брис
|Пьер Саж
История личных встреч
|08.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|3 : 3
|05.03.2023
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|0 : 0
|07.09.2022
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|3 : 1
|04.03.2022
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|1 : 4
|25.09.2021
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|08.05.2021
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|4 : 1
|27.09.2020
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|1 : 1
|08.04.2017
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 4
|24.09.2016
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|1 : 0
|03.04.2016
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 3
|03.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|1 : 2
|24.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|0 : 1
|18.02.2024
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 3
|11.02.2024
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|2 : 0
|04.02.2024
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|1 : 2
|03.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 3
|27.02.2024
|Кубок Франции
|1/4 финала
|0 : 0 4 : 3
|23.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|1 : 2
|16.02.2024
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 0
|11.02.2024
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|24
|55
| 2
Лига чемпионов
|Брест
|24
|46
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|24
|42
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|24
|41
| 5
Лига Европы
|Ницца
|24
|40
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|24
|39
|7
|Марсель
|24
|36
|8
|Ренн
|24
|35
|9
|Реймс
|24
|34
|10
|Тулуза
|24
|29
|11
|Лион
|24
|28
|12
|Страсбург
|24
|26
|13
|Лорьян
|24
|25
|14
|Нант
|24
|25
|15
|Гавр
|24
|24
|16
|Монпелье
|24
|23
| 17
Зона вылета
|Метц
|24
|20
| 18
Зона вылета
|Клермон
|24
|17