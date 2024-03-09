01:17 ()
Онлайн трансляции
Пятница 08 марта
Суббота 09 марта
Свернуть список

Лорьян - Лион 09 Марта прямая трансляция

Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010
09 Марта 2024 года в 19:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 25-й тур
Главный судья: Матьё Вернис (Франция);
Лорьян
Лион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Лион, которое состоится 09 Марта 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лорьян
Лорьян
Лион
Лион
38 Швейцария вр Ивон Мвого
32 Гана зщ Натаниэль Аджей
15 Франция зщ Жульен Лапорт
95 Франция зщ Сулейман Туре
7 Греция зщ Панос Кацерис
19 Франция пз Лоран Абергель
6 Марокко пз Имран Луза
37 Франция пз Тео Ле Брис
44 Франция пз Айман Кари
21 Франция пз Жюльен Понсо
9 Кот-д'Ивуар нп Мохамед Бамба
1 Португалия вр Антони Лопеш
22 Ангола зщ Клинтон Мата
12 Ирландия зщ Джейк О'Брайен
55 Хорватия зщ Дуе Чалета-Цар
3 Аргентина зщ Николас Тальяфико
6 Франция пз Максанс Какере
31 Сербия пз Неманья Матич
25 Бельгия пз Орель Мангала
37 Гана пз Эрнест Нуама
9 Нигерия пз Гифт Орбан
17 Алжир нп Мохамед Саид Бенрахма
Главные тренеры
Франция Режис Ле Брис
Франция Пьер Саж
История личных встреч
08.10.2023 Франция - Лига 1 8-й тур Лион3 : 3Лорьян
05.03.2023 Франция - Лига 1 26-й тур Лион0 : 0Лорьян
07.09.2022 Франция - Лига 1 2-й тур Лорьян3 : 1Лион
04.03.2022 Франция - Лига 1 27-й тур Лорьян1 : 4Лион
25.09.2021 Франция - Лига 1 8-й тур Лион1 : 1Лорьян
08.05.2021 Франция - Лига 1 36-й тур Лион4 : 1Лорьян
27.09.2020 Франция - Лига 1 5-й тур Лорьян1 : 1Лион
08.04.2017 Франция - Лига 1 32-й тур Лион1 : 4Лорьян
24.09.2016 Франция - Лига 1 7-й тур Лорьян1 : 0Лион
03.04.2016 Франция - Лига 1 32-й тур Лорьян1 : 3Лион
03.03.2024 Франция - Лига 1 24-й тур 1 : 2Лорьян
24.02.2024 Франция - Лига 1 23-й тур Лорьян0 : 1
18.02.2024 Франция - Лига 1 22-й тур 1 : 3Лорьян
11.02.2024 Франция - Лига 1 21-й тур Лорьян2 : 0
04.02.2024 Франция - Лига 1 20-й тур 1 : 2Лорьян
03.03.2024 Франция - Лига 1 24-й тур Лион0 : 3
27.02.2024 Кубок Франции 1/4 финала Лион0 : 0 4 : 3
23.02.2024 Франция - Лига 1 23-й тур 1 : 2Лион
16.02.2024 Франция - Лига 1 22-й тур Лион1 : 0
11.02.2024 Франция - Лига 1 21-й тур 1 : 2Лион
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2455
2
Лига чемпионов
Брест2446
3
Лига чемпионов
Монако2442
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль2441
5
Лига Европы
Ницца2440
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс2439
7 Марсель2436
8 Ренн2435
9 Реймс2434
10 Тулуза2429
11 Лион2428
12 Страсбург2426
13 Лорьян2425
14 Нант2425
15 Гавр2424
16 Монпелье2423
17
Зона вылета
Метц2420
18
Зона вылета
Клермон2417

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close