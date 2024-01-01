Кальяри - Салернитана 09 Марта прямая трансляция
Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16233
09 Марта 2024 года в 17:00 (+03:00). Италия - Серия А, 28-й тур
Главный судья: Франческо Фурно (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Салернитана, которое состоится 09 Марта 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кальяри
Кальяри
Салернитана
Салерно
|22
|вр
|Симоне Скуффет
|26
|зщ
|Йерри Мина
|4
|зщ
|Альберто Доссена
|27
|зщ
|Томмазо Ауджелло
|29
|пз
|Энтони Макумбу
|21
|пз
|Якуб Янкто
|14
|пз
|Алессандро Дейола
|8
|пз
|Наитан Нандес
|70
|пз
|Джанлука Гаэтано
|19
|пз
|Гаэтано Ористанио
|9
|нп
|Джанлука Лападула
|13
|вр
|Гильермо Очоа
|59
|зщ
|Алессандро Дзаноли
|17
|зщ
|Федерико Фасио
|24
|зщ
|Марко Пеллегрино
|3
|зщ
|Домагой Брадарич
|18
|пз
|Лассана Кулибали
|25
|пз
|Джулио Маджоре
|26
|пз
|Тома Башич
|87
|пз
|Антонио Кандрева
|33
|нп
|Лум Чауна
|14
|нп
|Шон Вайссман
Главные тренеры
|Клаудио Раньери
История личных встреч
|22.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|2 : 2
|08.05.2022
|Италия - Серия А
|36-й тур
|1 : 1
|26.11.2021
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 1
|14.05.2016
|Италия - Серия B
|Серия B. 41-й тур
|3 : 0
|24.12.2015
|Италия - Серия B
|Серия B. 20-й тур
|0 : 2
|03.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|0 : 1
|25.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|1 : 1
|18.02.2024
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 1
|10.02.2024
|Италия - Серия А
|24-й тур
|1 : 3
|05.02.2024
|Италия - Серия А
|23-й тур
|4 : 0
|02.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 1
|24.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|0 : 2
|16.02.2024
|Италия - Серия А
|25-й тур
|4 : 0
|09.02.2024
|Италия - Серия А
|24-й тур
|1 : 3
|04.02.2024
|Италия - Серия А
|23-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|27
|72
| 2
Лига чемпионов
|Ювентус
|27
|57
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|27
|56
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|27
|51
| 5
Лига Европы
|Рома
|27
|47
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|27
|46
|7
|Наполи
|27
|43
|8
|Фиорентина
|27
|42
|9
|Лацио
|27
|40
|10
|Торино
|27
|37
|11
|Монца
|27
|36
|12
|Дженоа
|27
|33
|13
|Лечче
|27
|25
|14
|Эмполи
|27
|25
|15
|Удинезе
|27
|24
|16
|Фрозиноне
|27
|24
|17
|Верона
|27
|23
| 18
Зона вылета
|Кальяри
|27
|23
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|27
|20
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|27
|14