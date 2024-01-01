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Кальяри - Салернитана 09 Марта прямая трансляция

Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16233
09 Марта 2024 года в 17:00 (+03:00). Италия - Серия А, 28-й тур
Главный судья: Франческо Фурно (Италия);
Кальяри
Салернитана

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Салернитана, которое состоится 09 Марта 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кальяри
Кальяри
Салернитана
Салерно
22ИталияврСимоне Скуффет
26КолумбиязщЙерри Мина
4ИталиязщАльберто Доссена
27ИталиязщТоммазо Ауджелло
29КонгопзЭнтони Макумбу
21ЧехияпзЯкуб Янкто
14ИталияпзАлессандро Дейола
8УругвайпзНаитан Нандес
70ИталияпзДжанлука Гаэтано
19ИталияпзГаэтано Ористанио
9ПерунпДжанлука Лападула
13МексикаврГильермо Очоа
59ИталиязщАлессандро Дзаноли
17АргентиназщФедерико Фасио
24АргентиназщМарко Пеллегрино
3ХорватиязщДомагой Брадарич
18МалипзЛассана Кулибали
25ИталияпзДжулио Маджоре
26ХорватияпзТома Башич
87ИталияпзАнтонио Кандрева
33ФранциянпЛум Чауна
14ИзраильнпШон Вайссман
Главные тренеры
ИталияКлаудио Раньери
История личных встреч
22.10.2023Италия - Серия А9-й турСалернитана2 : 2Кальяри
08.05.2022Италия - Серия А36-й турСалернитана1 : 1Кальяри
26.11.2021Италия - Серия А14-й турКальяри1 : 1Салернитана
14.05.2016Италия - Серия BСерия B. 41-й турКальяри3 : 0Салернитана
24.12.2015Италия - Серия BСерия B. 20-й турСалернитана0 : 2Кальяри
03.03.2024Италия - Серия А27-й тур0 : 1Кальяри
25.02.2024Италия - Серия А26-й турКальяри1 : 1
18.02.2024Италия - Серия А25-й тур1 : 1Кальяри
10.02.2024Италия - Серия А24-й турКальяри1 : 3
05.02.2024Италия - Серия А23-й тур4 : 0Кальяри
02.03.2024Италия - Серия А27-й тур1 : 1Салернитана
24.02.2024Италия - Серия А26-й турСалернитана0 : 2
16.02.2024Италия - Серия А25-й тур4 : 0Салернитана
09.02.2024Италия - Серия А24-й турСалернитана1 : 3
04.02.2024Италия - Серия А23-й тур0 : 0Салернитана
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2772
2
Лига чемпионов
Ювентус2757
3
Лига чемпионов
Милан2756
4
Лига чемпионов
Болонья2751
5
Лига Европы
Рома2747
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта2746
7 Наполи2743
8 Фиорентина2742
9 Лацио2740
10 Торино2737
11 Монца2736
12 Дженоа2733
13 Лечче2725
14 Эмполи2725
15 Удинезе2724
16 Фрозиноне2724
17 Верона2723
18
Зона вылета
Кальяри2723
19
Зона вылета
Сассуоло2720
20
Зона вылета
Салернитана2714

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