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Дженоа - Монца 09 Марта прямая трансляция

Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
09 Марта 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 28-й тур
Главный судья: Эрманно Феличани (Италия);
Дженоа
Монца

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Монца, которое состоится 09 Марта 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дженоа
Генуя
Монца
Монца
1ИспанияврХосеп Риера
14ИталиязщАлессандро Вольякко
13ИталиязщМаттья Бани
4БельгиязщКони де Винтер
20ИталиязщСтефано Сабелли
3ИспаниязщАарон Кариколь
47ХорватияпзМилан Бадель
32ДанияпзМортен Френнруп
10БразилиянпЖуниор Мессьяс
19ИталиянпМатео Ретеги
11ИсландиянпАльберт Гудмундссон
16ИталияврМикеле Ди Грегорио
4ИталиязщАрмандо Иццо
22ИспаниязщПабло Мари
44ИталиязщАндреа Карбони
19ИталиязщСамуэле Биринделли
77ГрециязщГиоргос Кирьякопулос
32ИталияпзМаттео Пессина
6ИталияпзРоберто Гальярдини
21АргентинапзВалентин Карбони
47ПортугалиянпДани Карвалью
9ИталиянпЛоренцо Коломбо
Главные тренеры
ИталияАльберто Джилардино
ИталияРаффаэле Палладино
История личных встреч
10.12.2023Италия - Серия А15-й турМонца1 : 0Дженоа
04.03.2024Италия - Серия А27-й тур2 : 1Дженоа
24.02.2024Италия - Серия А26-й турДженоа2 : 0
17.02.2024Италия - Серия А25-й тур1 : 1Дженоа
11.02.2024Италия - Серия А24-й турДженоа1 : 4
03.02.2024Италия - Серия А23-й тур0 : 0Дженоа
02.03.2024Италия - Серия А27-й турМонца1 : 4
24.02.2024Италия - Серия А26-й тур0 : 2Монца
18.02.2024Италия - Серия А25-й турМонца4 : 2
11.02.2024Италия - Серия А24-й турМонца0 : 0
03.02.2024Италия - Серия А23-й тур0 : 0Монца
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2772
2
Лига чемпионов
Ювентус2757
3
Лига чемпионов
Милан2756
4
Лига чемпионов
Болонья2751
5
Лига Европы
Рома2747
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта2746
7 Наполи2743
8 Фиорентина2742
9 Лацио2740
10 Торино2737
11 Монца2736
12 Дженоа2733
13 Лечче2725
14 Эмполи2725
15 Удинезе2724
16 Фрозиноне2724
17 Верона2723
18
Зона вылета
Кальяри2723
19
Зона вылета
Сассуоло2720
20
Зона вылета
Салернитана2714

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