Дженоа - Монца 09 Марта прямая трансляция
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
09 Марта 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 28-й тур
Главный судья: Эрманно Феличани (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Монца, которое состоится 09 Марта 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дженоа
Генуя
Монца
Монца
|1
|вр
|Хосеп Риера
|14
|зщ
|Алессандро Вольякко
|13
|зщ
|Маттья Бани
|4
|зщ
|Кони де Винтер
|20
|зщ
|Стефано Сабелли
|3
|зщ
|Аарон Кариколь
|47
|пз
|Милан Бадель
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|10
|нп
|Жуниор Мессьяс
|19
|нп
|Матео Ретеги
|11
|нп
|Альберт Гудмундссон
|16
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|4
|зщ
|Армандо Иццо
|22
|зщ
|Пабло Мари
|44
|зщ
|Андреа Карбони
|19
|зщ
|Самуэле Биринделли
|77
|зщ
|Гиоргос Кирьякопулос
|32
|пз
|Маттео Пессина
|6
|пз
|Роберто Гальярдини
|21
|пз
|Валентин Карбони
|47
|нп
|Дани Карвалью
|9
|нп
|Лоренцо Коломбо
Главные тренеры
|Альберто Джилардино
|Раффаэле Палладино
История личных встреч
|10.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|1 : 0
|04.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|2 : 1
|24.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 0
|17.02.2024
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 1
|11.02.2024
|Италия - Серия А
|24-й тур
|1 : 4
|03.02.2024
|Италия - Серия А
|23-й тур
|0 : 0
|02.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 4
|24.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|0 : 2
|18.02.2024
|Италия - Серия А
|25-й тур
|4 : 2
|11.02.2024
|Италия - Серия А
|24-й тур
|0 : 0
|03.02.2024
|Италия - Серия А
|23-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|27
|72
| 2
Лига чемпионов
|Ювентус
|27
|57
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|27
|56
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|27
|51
| 5
Лига Европы
|Рома
|27
|47
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|27
|46
|7
|Наполи
|27
|43
|8
|Фиорентина
|27
|42
|9
|Лацио
|27
|40
|10
|Торино
|27
|37
|11
|Монца
|27
|36
|12
|Дженоа
|27
|33
|13
|Лечче
|27
|25
|14
|Эмполи
|27
|25
|15
|Удинезе
|27
|24
|16
|Фрозиноне
|27
|24
|17
|Верона
|27
|23
| 18
Зона вылета
|Кальяри
|27
|23
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|27
|20
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|27
|14