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Бавария - Майнц 09 Марта прямая трансляция

Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
09 Марта 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 25-й тур
Главный судья: Патрик Иттрих (Гамбург, Германия);
Бавария
Майнц

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Майнц, которое состоится 09 Марта 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен
Майнц
Майнц
1ГерманияврМануэль Нойер
4НидерландызщМаттейс де Лигт
3Южная КореязщКим Мин Джэ
19КанадазщАльфонсо Дэвис
27АвстрияпзКонрад Лаймер
6ГерманияпзЙозуа Киммих
8ГерманияпзЛеон Горецка
42ГерманияпзДжамал Мусиала
10ГерманиянпЛерой Зане
25ГерманиянпТомас Мюллер
9АнглиянпГарри Кейн
27ГерманияврРобин Центнер
3НидерландызщСепп ван ден Берг
19ФранциязщАнтони Каси
30ШвейцариязщСильван Видмер
2АвстриязщФилипп Мвене
23ФранцияпзЖозуа Гилявоги
14ГерманияпзТом Краус
18ГерманияпзНадим Амири
7Южная КореяпзЛи Джэ Сон
43ГерманиянпБраян Груда
29ГерманиянпЖонатан Буркардт
Главные тренеры
ГерманияТомас Тухель
ДанияБо Свенссон
История личных встреч
21.10.2023Германия - Бундеслига8-й турМайнц1 : 3Бавария
22.04.2023Германия - Бундеслига29-й турМайнц3 : 1Бавария
01.02.2023Кубок Германии1/8 финалаМайнц0 : 4Бавария
29.10.2022Германия - Бундеслига12-й турБавария6 : 2Майнц
30.04.2022Германия - Бундеслига32-й турМайнц3 : 1Бавария
11.12.2021Германия - Бундеслига15-й турБавария2 : 1Майнц
24.04.2021Германия - Бундеслига31-й турМайнц2 : 1Бавария
03.01.2021Германия - Бундеслига14-й турБавария5 : 2Майнц
01.02.2020Германия - Бундеслига20-й турМайнц1 : 3Бавария
31.08.2019Германия - Бундеслига3-й турБавария6 : 1Майнц
05.03.2024Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матчБавария3 : 0
01.03.2024Германия - Бундеслига24-й тур2 : 2Бавария
24.02.2024Германия - Бундеслига23-й турБавария2 : 1
18.02.2024Германия - Бундеслига22-й тур3 : 2Бавария
14.02.2024Лига чемпионов1/8 финала. 1-й матч1 : 0Бавария
02.03.2024Германия - Бундеслига24-й турМайнц1 : 1
23.02.2024Германия - Бундеслига23-й тур2 : 1Майнц
17.02.2024Германия - Бундеслига22-й турМайнц1 : 0
11.02.2024Германия - Бундеслига21-й тур3 : 1Майнц
07.02.2024Германия - Бундеслига18-й турМайнц1 : 1
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Клопп уходит из «Ливерпуля» по окончании сезона. Хави уходит из «Барсы» по окончании сезона. А теперь ещё и Тухель уходит из «Баварии» по окончании сезона.Руководство новое, подход старый Увольнение Тухеля из «Баварии» — ошибка. Проблема не в нём 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура Бундеслиги: «Бавария» — «Майнц». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер2464
2
Лига чемпионов
Бавария2454
3
Лига чемпионов
Штутгарт2553
4
Лига чемпионов
Боруссия Д2444
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2443
6
Плей-офф Лиги конференций
Айнтрахт Ф2437
7 Хоффенхайм2433
8 Вердер2430
9 Фрайбург2430
10 Аугсбург2429
11 Хайденхайм2428
12 Боруссия М2426
13 Вольфсбург2425
14 Унион2525
15 Бохум2425
16 Кёльн2417
17
Зона вылета
Майнц2416
18
Зона вылета
Дармштадт 982413

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