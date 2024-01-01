Бавария - Майнц 09 Марта прямая трансляция
Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
09 Марта 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 25-й тур
Главный судья: Патрик Иттрих (Гамбург, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Майнц, которое состоится 09 Марта 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бавария
Мюнхен
Майнц
Майнц
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|4
|зщ
|Маттейс де Лигт
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
|27
|пз
|Конрад Лаймер
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|8
|пз
|Леон Горецка
|42
|пз
|Джамал Мусиала
|10
|нп
|Лерой Зане
|25
|нп
|Томас Мюллер
|9
|нп
|Гарри Кейн
|27
|вр
|Робин Центнер
|3
|зщ
|Сепп ван ден Берг
|19
|зщ
|Антони Каси
|30
|зщ
|Сильван Видмер
|2
|зщ
|Филипп Мвене
|23
|пз
|Жозуа Гилявоги
|14
|пз
|Том Краус
|18
|пз
|Надим Амири
|7
|пз
|Ли Джэ Сон
|43
|нп
|Браян Груда
|29
|нп
|Жонатан Буркардт
Главные тренеры
|Томас Тухель
|Бо Свенссон
История личных встреч
|21.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 3
|22.04.2023
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|3 : 1
|01.02.2023
|Кубок Германии
|1/8 финала
|0 : 4
|29.10.2022
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|6 : 2
|30.04.2022
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 1
|11.12.2021
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|2 : 1
|24.04.2021
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 1
|03.01.2021
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|5 : 2
|01.02.2020
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|1 : 3
|31.08.2019
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|6 : 1
|05.03.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 0
|01.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|2 : 2
|24.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
|18.02.2024
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|3 : 2
|14.02.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 0
|02.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|1 : 1
|23.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
|17.02.2024
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|1 : 0
|11.02.2024
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|3 : 1
|07.02.2024
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|1 : 1
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Клопп уходит из «Ливерпуля» по окончании сезона. Хави уходит из «Барсы» по окончании сезона. А теперь ещё и Тухель уходит из «Баварии» по окончании сезона.Руководство новое, подход старый Увольнение Тухеля из «Баварии» — ошибка. Проблема не в нём 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура Бундеслиги: «Бавария» — «Майнц». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|24
|64
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|24
|54
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|25
|53
| 4
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|24
|44
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|24
|43
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|24
|37
|7
|Хоффенхайм
|24
|33
|8
|Вердер
|24
|30
|9
|Фрайбург
|24
|30
|10
|Аугсбург
|24
|29
|11
|Хайденхайм
|24
|28
|12
|Боруссия М
|24
|26
|13
|Вольфсбург
|24
|25
|14
|Унион
|25
|25
|15
|Бохум
|24
|25
|16
|Кёльн
|24
|17
| 17
Зона вылета
|Майнц
|24
|16
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|24
|13