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Магдебург - Нюрнберг 09 Марта прямая трансляция

Стадион: MDCC-Арена - Эрнст-Грубе (Магдебург, Германия), вместимость: 27250
09 Марта 2024 года в 22:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 25-й тур
Магдебург
Нюрнберг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Магдебург - Нюрнберг, которое состоится 09 Марта 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: MDCC-Арена - Эрнст-Грубе (Магдебург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Магдебург
Магдебург
Нюрнберг
Нюрнберг
Главные тренеры
ГерманияКристиан Тиц
ГерманияКристиан Тиц
ГерманияДитер Хеккинг
История личных встреч
01.10.2023Германия - Вторая Бундеслига8-й турНюрнберг1 : 0Магдебург
12.05.2023Германия - Вторая Бундеслига32-й турМагдебург2 : 2Нюрнберг
06.11.2022Германия - Вторая Бундеслига15-й турНюрнберг1 : 2Магдебург
03.03.2024Германия - Вторая Бундеслига24-й тур0 : 0Магдебург
24.02.2024Германия - Вторая Бундеслига23-й турМагдебург3 : 0
16.02.2024Германия - Вторая Бундеслига22-й тур3 : 2Магдебург
10.02.2024Германия - Вторая Бундеслига21-й турМагдебург1 : 0
02.02.2024Германия - Вторая Бундеслига20-й турМагдебург1 : 1
02.03.2024Германия - Вторая Бундеслига24-й турНюрнберг2 : 1
25.02.2024Германия - Вторая Бундеслига23-й тур2 : 1Нюрнберг
18.02.2024Германия - Вторая Бундеслига22-й турНюрнберг1 : 1
09.02.2024Германия - Вторая Бундеслига21-й тур1 : 1Нюрнберг
03.02.2024Германия - Вторая Бундеслига20-й турНюрнберг2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Санкт-Паули2448
2
Повышение
Хольштайн2443
3
Плей-офф за повышение
Гамбург2541
4 Фортуна2540
5 Ганновер-962438
6 Гройтер Фюрт2438
7 Падерборн 072438
8 Карлсруэ2435
9 Герта2434
10 Нюрнберг2433
11 Эльверсберг2432
12 Магдебург2431
13 Веен2430
14 Шальке-042429
15 Кайзерслаутерн2425
16 Ганза Р2525
17
Зона вылета
Айнтрахт Б2524
18
Зона вылета
Оснабрюк2418

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