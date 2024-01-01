Магдебург - Нюрнберг 09 Марта прямая трансляция
Стадион: MDCC-Арена - Эрнст-Грубе (Магдебург, Германия), вместимость: 27250
09 Марта 2024 года в 22:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 25-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Магдебург - Нюрнберг, которое состоится 09 Марта 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: MDCC-Арена - Эрнст-Грубе (Магдебург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Магдебург
Магдебург
Нюрнберг
Нюрнберг
Главные тренеры
|Кристиан Тиц
|Кристиан Тиц
|Дитер Хеккинг
История личных встреч
|01.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|1 : 0
|12.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|2 : 2
|06.11.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|1 : 2
|03.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|0 : 0
|24.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|3 : 0
|16.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|22-й тур
|3 : 2
|10.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|21-й тур
|1 : 0
|02.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|20-й тур
|1 : 1
|02.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|2 : 1
|25.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
|18.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|22-й тур
|1 : 1
|09.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|21-й тур
|1 : 1
|03.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|20-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Санкт-Паули
|24
|48
| 2
Повышение
|Хольштайн
|24
|43
| 3
Плей-офф за повышение
|Гамбург
|25
|41
|4
|Фортуна
|25
|40
|5
|Ганновер-96
|24
|38
|6
|Гройтер Фюрт
|24
|38
|7
|Падерборн 07
|24
|38
|8
|Карлсруэ
|24
|35
|9
|Герта
|24
|34
|10
|Нюрнберг
|24
|33
|11
|Эльверсберг
|24
|32
|12
|Магдебург
|24
|31
|13
|Веен
|24
|30
|14
|Шальке-04
|24
|29
|15
|Кайзерслаутерн
|24
|25
|16
|Ганза Р
|25
|25
| 17
Зона вылета
|Айнтрахт Б
|25
|24
| 18
Зона вылета
|Оснабрюк
|24
|18