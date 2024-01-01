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Спартак М - Факел 10 Марта прямая трансляция

Стадион: Лужники (Москва, Россия), вместимость: 84745
10 Марта 2024 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Артём Любимов (Санкт-Петербург, Россия);
Спартак МФакел

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Факел, которое состоится 10 Марта 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Лужники (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак М
Москва
Факел
Воронеж
Главные тренеры
Испания Гильермо Абаскаль
Россия Сергей Абуезидович Ташуев
История личных встреч
28.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур Факел2 : 0Спартак М
11.03.2023 МИР Российская Премьер-лига 19-й тур Спартак М3 : 2Факел
19.10.2022 Fonbet Кубок России Группа B Факел1 : 2Спартак М
15.09.2022 Fonbet Кубок России Группа B Спартак М3 : 0Факел
27.08.2022 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур Факел1 : 4Спартак М
18.08.2001 Чемпионат России Высший дивизион - 2001 22-й тур Факел0 : 5Спартак М
05.05.2001 Чемпионат России Высший дивизион - 2001 8-й тур Спартак М3 : 0Факел
05.08.2000 Чемпионат России Высший дивизион - 2000 20-й тур Факел1 : 0Спартак М
30.04.2000 Чемпионат России Высший дивизион - 2000 6-й тур Спартак М3 : 1Факел
24.10.1997 Чемпионат России Высшая лига - 1997 31-й тур Спартак М4 : 2Факел
08.03.2024 Россия - МФЛ 1-й тур Спартак М1 : 0
02.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 19-й тур 0 : 0Спартак М
21.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 Спартак М4 : 0
20.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 Спартак М4 : 0
14.02.2024 Winline Зимний Кубок РПЛ Спартак М6 : 0
08.03.2024 Россия - МФЛ 1-й тур 6 : 0Факел
03.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 19-й тур 1 : 1Факел
23.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 Факел0 : 0
18.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 Факел0 : 0
18.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 Факел3 : 2
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура РПЛ: «Спартак» — «Факел». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит2040
2 Краснодар2039
3 Динамо М2038
4 ЦСКА2032
5 Спартак М1931
6 Локомотив М1931
7 Рубин2029
8 Крылья Советов2029
9 Пари Нижний Новгород2028
10 Ростов2027
11 Факел1922
12 Ахмат2020
13 Урал2019
14 Оренбург1916
15
Зона вылета
Балтика1914
16
Зона вылета
Сочи1912

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