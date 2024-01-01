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Динамо Мх - Ленинградец 10 Марта прямая трансляция

Стадион: Анжи-Арена (Каспийск, Россия), вместимость: 28000
10 Марта 2024 года в 16:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 22-й тур
Главный судья: Антон Фролов (Москва, Россия);
Динамо Мх
Ленинградец

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мх - Ленинградец, которое состоится 10 Марта 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Анжи-Арена (Каспийск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
Ленинградец
Ленинградская область
Главные тренеры
Туркменистан Курбан Бекиевич Бердыев
Россия Сергей Вячеславович Кирьяков
История личных встреч
10.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 9-й тур Ленинградец1 : 2Динамо Мх
02.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 21-й тур 1 : 0Динамо Мх
18.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 0 : 0Динамо Мх
15.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 2 : 1Динамо Мх
27.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 20-й тур Динамо Мх0 : 2
18.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 19-й тур Динамо Мх3 : 1
02.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 21-й тур Ленинградец0 : 0
25.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 20-й тур Ленинградец1 : 0
19.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 19-й тур 0 : 1Ленинградец
11.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 18-й тур 1 : 2Ленинградец
05.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 17-й тур Ленинградец0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Химки2242
2
Повышение
Акрон2238
3
Плей-офф за повышение
Арсенал2138
4
Плей-офф за повышение
Динамо Мх2137
5 Тюмень2135
6 Родина2234
7 Алания2132
8 Нефтехимик2230
9 Енисей2227
10 Торпедо М2127
11 Шинник2227
12 КАМАЗ2226
13 СКА-Хабаровск2125
14 Ленинградец2124
15 Сокол2123
16
Зона вылета
Кубань2120
17
Зона вылета
Волгарь2220
18
Зона вылета
Черноморец2118

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