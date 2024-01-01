Вест Хэм Юнайтед - Бёрнли 10 Марта прямая трансляция
Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
10 Марта 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Бёрнли, которое состоится 10 Марта 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Бёрнли
Бёрнли
|23
|вр
|Альфонс Ареола
|5
|зщ
|Владимир Цоуфал
|15
|зщ
|Константинос Мавропанос
|4
|зщ
|Курт Зума
|3
|зщ
|Аарон Крессуэлл
|19
|зщ
|Эдсон Альварес
|7
|пз
|Джеймс Уорд-Праус
|10
|пз
|Лукас Пакета
|14
|нп
|Мохаммед Кудус
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
|9
|нп
|Майкл Антонио
|1
|вр
|Джеймс Траффорд
|20
|зщ
|Лоранс Ассиньон
|2
|зщ
|Дара О'Ши
|3
|зщ
|Чарли Тейлор
|22
|зщ
|Витиньо
|33
|пз
|Максим Эстеве
|16
|пз
|Сандер Берге
|24
|пз
|Джош Каллен
|34
|пз
|Якоб Бруун Ларсен
|23
|нп
|Датро Фофана
|47
|нп
|Вильсон Одобер
Главные тренеры
|Дэвид Мойес
|Венсан Компани
История личных встреч
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|17.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 1
|12.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 0
|03.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 2
|16.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 0
|08.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|0 : 1
|09.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 0
|30.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 0
|03.11.2018
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|4 : 2
|10.03.2018
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 3
|07.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 0
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 3
|26.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|4 : 2
|17.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 0
|11.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 6
|03.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 2
|24.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|3 : 0
|17.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 5
|10.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 1
|03.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|28
|64
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|27
|63
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|27
|62
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|27
|55
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|26
|50
|6
|Манчестер Юнайтед
|28
|47
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|42
|8
|Вулверхэмптон
|28
|41
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|40
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|27
|39
|11
|Челси
|26
|36
|12
|Фулхэм
|28
|35
|13
|Борнмут
|27
|32
|14
|Кристал Пэлас
|28
|29
|15
|Брентфорд
|28
|26
|16
|Эвертон
|28
|25
|17
|Ноттингем Форест
|27
|24
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|27
|21
| 19
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|28
|14
| 20
Зона вылета
|Бёрнли
|27
|13