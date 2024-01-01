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Вест Хэм Юнайтед - Бёрнли 10 Марта прямая трансляция

Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
10 Марта 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
Вест Хэм Юнайтед
Бёрнли

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Бёрнли, которое состоится 10 Марта 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Бёрнли
Бёрнли
23 Франция вр Альфонс Ареола
5 Чехия зщ Владимир Цоуфал
15 Греция зщ Константинос Мавропанос
4 Франция зщ Курт Зума
3 Англия зщ Аарон Крессуэлл
19 Мексика зщ Эдсон Альварес
7 Англия пз Джеймс Уорд-Праус
10 Бразилия пз Лукас Пакета
14 Гана нп Мохаммед Кудус
20 Англия нп Джаррод Боуэн
9 Ямайка нп Майкл Антонио
1 Англия вр Джеймс Траффорд
20 Франция зщ Лоранс Ассиньон
2 Ирландия зщ Дара О'Ши
3 Англия зщ Чарли Тейлор
22 Бразилия зщ Витиньо
33 Франция пз Максим Эстеве
16 Норвегия пз Сандер Берге
24 Ирландия пз Джош Каллен
34 Дания пз Якоб Бруун Ларсен
23 Кот-д'Ивуар нп Датро Фофана
47 Франция нп Вильсон Одобер
Главные тренеры
Шотландия Дэвид Мойес
Бельгия Венсан Компани
История личных встреч
25.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур Бёрнли1 : 2Вест Хэм Юнайтед
17.04.2022 Англия - Премьер-лига 33-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1Бёрнли
12.12.2021 Англия - Премьер-лига 16-й тур Бёрнли0 : 0Вест Хэм Юнайтед
03.05.2021 Англия - Премьер-лига 34-й тур Бёрнли1 : 2Вест Хэм Юнайтед
16.01.2021 Англия - Премьер-лига 19-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 0Бёрнли
08.07.2020 Англия - Премьер-лига 34-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 1Бёрнли
09.11.2019 Англия - Премьер-лига 12-й тур Бёрнли3 : 0Вест Хэм Юнайтед
30.12.2018 Англия - Премьер-лига 20-й тур Бёрнли2 : 0Вест Хэм Юнайтед
03.11.2018 Англия - Премьер-лига 11-й тур Вест Хэм Юнайтед4 : 2Бёрнли
10.03.2018 Англия - Премьер-лига 30-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 3Бёрнли
07.03.2024 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч 1 : 0Вест Хэм Юнайтед
02.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур 1 : 3Вест Хэм Юнайтед
26.02.2024 Англия - Премьер-лига 26-й тур Вест Хэм Юнайтед4 : 2
17.02.2024 Англия - Премьер-лига 25-й тур 2 : 0Вест Хэм Юнайтед
11.02.2024 Англия - Премьер-лига 24-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 6
03.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур Бёрнли0 : 2
24.02.2024 Англия - Премьер-лига 26-й тур 3 : 0Бёрнли
17.02.2024 Англия - Премьер-лига 25-й тур Бёрнли0 : 5
10.02.2024 Англия - Премьер-лига 24-й тур 3 : 1Бёрнли
03.02.2024 Англия - Премьер-лига 23-й тур Бёрнли2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2864
2
Лига чемпионов
Ливерпуль2763
3
Лига чемпионов
Манчестер Сити2762
4
Лига чемпионов
Астон Вилла2755
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур2650
6 Манчестер Юнайтед2847
7 Вест Хэм Юнайтед2742
8 Вулверхэмптон2841
9 Ньюкасл Юнайтед2740
10 Брайтон энд Хоув Альбион2739
11 Челси2636
12 Фулхэм2835
13 Борнмут2732
14 Кристал Пэлас2829
15 Брентфорд2826
16 Эвертон2825
17 Ноттингем Форест2724
18
Зона вылета
Лутон Таун2721
19
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед2814
20
Зона вылета
Бёрнли2713

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