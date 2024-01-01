Лас-Пальмас - Атлетик Б 10 Марта прямая трансляция
Стадион: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания), вместимость: 31250
10 Марта 2024 года в 18:15 (+03:00). Испания - Примера, 28-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лас-Пальмас - Атлетик Б, которое состоится 10 Марта 2024 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Атлетик Б
Бильбао
|13
|вр
|Альваро Вальес
|4
|зщ
|Алекс Суарес
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|15
|зщ
|Мика Мармоль
|3
|зщ
|Серхи Кардона
|5
|пз
|Хавьер Муньос
|8
|пз
|Максимо Перроне
|20
|пз
|Кирьян Родригес
|10
|пз
|Альберто Молейро
|17
|нп
|Мунир Эль-Хаддади
|9
|нп
|Сандро Рамирес
|1
|вр
|Унай Симон
|18
|зщ
|Оскар де Маркос
|3
|зщ
|Дани Вивиан
|5
|зщ
|Ерай Альварес
|15
|зщ
|Иньиго Лекуэ
|16
|пз
|Иньиго Руис
|24
|пз
|Беньят Прадос
|8
|пз
|Ойан Сансет
|9
|нп
|Иньяки Уильямс
|11
|нп
|Нико Уильямс
|12
|нп
|Горка Гурусета
Главные тренеры
|Гарсия Пимьента
|Эрнесто Вальверде
История личных встреч
|20.12.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|1 : 0
|09.02.2018
|Испания - Примера
|23-й тур
|0 : 0
|17.09.2017
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 0
|14.04.2017
|Испания - Примера
|32-й тур
|5 : 1
|28.11.2016
|Испания - Примера
|13-й тур
|3 : 1
|08.05.2016
|Испания - Примера
|37-й тур
|0 : 0
|03.01.2016
|Испания - Примера
|18-й тур
|2 : 2
|02.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|3 : 3
|25.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 1
|17.02.2024
|Испания - Примера
|25-й тур
|5 : 0
|10.02.2024
|Испания - Примера
|24-й тур
|2 : 0
|03.02.2024
|Испания - Примера
|23-й тур
|1 : 1
|03.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|0 : 0
|29.02.2024
|Кубок Испании
|1/2 финала. 2-й матч
|3 : 0
|25.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|3 : 1
|19.02.2024
|Испания - Примера
|25-й тур
|3 : 2
|12.02.2024
|Испания - Примера
|24-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|27
|66
| 2
Лига чемпионов
|Жирона
|28
|62
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|28
|61
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|28
|55
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|27
|50
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|28
|43
|7
|Бетис
|27
|42
|8
|Валенсия
|27
|40
|9
|Лас-Пальмас
|27
|37
|10
|Осасуна
|28
|36
|11
|Хетафе
|28
|35
|12
|Вильярреал
|27
|32
|13
|Алавес
|27
|29
|14
|Мальорка
|28
|27
|15
|Севилья
|27
|27
|16
|Райо Вальекано
|27
|26
|17
|Сельта
|27
|24
| 18
Зона вылета
|Кадис
|28
|22
| 19
Зона вылета
|Гранада
|27
|14
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|27
|9