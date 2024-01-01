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Лас-Пальмас - Атлетик Б 10 Марта прямая трансляция

Стадион: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания), вместимость: 31250
10 Марта 2024 года в 18:15 (+03:00). Испания - Примера, 28-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
Лас-Пальмас
Атлетик Б

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лас-Пальмас - Атлетик Б, которое состоится 10 Марта 2024 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Атлетик Б
Бильбао
13ИспанияврАльваро Вальес
4ИспаниязщАлекс Суарес
23Экваториальная ГвинеязщСауль Коко-Басси
15ИспаниязщМика Мармоль
3ИспаниязщСерхи Кардона
5ИспанияпзХавьер Муньос
8АргентинапзМаксимо Перроне
20ИспанияпзКирьян Родригес
10ИспанияпзАльберто Молейро
17МарокконпМунир Эль-Хаддади
9ИспаниянпСандро Рамирес
1ИспанияврУнай Симон
18ИспаниязщОскар де Маркос
3ИспаниязщДани Вивиан
5ИспаниязщЕрай Альварес
15ИспаниязщИньиго Лекуэ
16ИспанияпзИньиго Руис
24ИспанияпзБеньят Прадос
8ИспанияпзОйан Сансет
9ГананпИньяки Уильямс
11ИспаниянпНико Уильямс
12ИспаниянпГорка Гурусета
Главные тренеры
ИспанияГарсия Пимьента
ИспанияЭрнесто Вальверде
История личных встреч
20.12.2023Испания - Примера18-й турАтлетик Б1 : 0Лас-Пальмас
09.02.2018Испания - Примера23-й турАтлетик Б0 : 0Лас-Пальмас
17.09.2017Испания - Примера4-й турЛас-Пальмас1 : 0Атлетик Б
14.04.2017Испания - Примера32-й турАтлетик Б5 : 1Лас-Пальмас
28.11.2016Испания - Примера13-й турЛас-Пальмас3 : 1Атлетик Б
08.05.2016Испания - Примера37-й турЛас-Пальмас0 : 0Атлетик Б
03.01.2016Испания - Примера18-й турАтлетик Б2 : 2Лас-Пальмас
02.03.2024Испания - Примера27-й тур3 : 3Лас-Пальмас
25.02.2024Испания - Примера26-й турЛас-Пальмас1 : 1
17.02.2024Испания - Примера25-й тур5 : 0Лас-Пальмас
10.02.2024Испания - Примера24-й турЛас-Пальмас2 : 0
03.02.2024Испания - Примера23-й тур1 : 1Лас-Пальмас
03.03.2024Испания - Примера27-й турАтлетик Б0 : 0
29.02.2024Кубок Испании1/2 финала. 2-й матчАтлетик Б3 : 0
25.02.2024Испания - Примера26-й тур3 : 1Атлетик Б
19.02.2024Испания - Примера25-й турАтлетик Б3 : 2
12.02.2024Испания - Примера24-й тур0 : 0Атлетик Б
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид2766
2
Лига чемпионов
Жирона2862
3
Лига чемпионов
Барселона2861
4
Лига чемпионов
Атлетико М2855
5
Лига Европы
Атлетик Б2750
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад2843
7 Бетис2742
8 Валенсия2740
9 Лас-Пальмас2737
10 Осасуна2836
11 Хетафе2835
12 Вильярреал2732
13 Алавес2729
14 Мальорка2827
15 Севилья2727
16 Райо Вальекано2726
17 Сельта2724
18
Зона вылета
Кадис2822
19
Зона вылета
Гранада2714
20
Зона вылета
Альмерия279

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