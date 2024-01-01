Страсбург - Монако 10 Марта прямая трансляция
Стадион: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 29230
10 Марта 2024 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 25-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Монако, которое состоится 10 Марта 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Страсбург
Страсбург
Монако
Монако
|36
|вр
|Алаа Беллааруш
|29
|зщ
|Исмаэль Дукуре
|5
|зщ
|Лука Перрен
|13
|зщ
|Сайду Соу
|2
|зщ
|Фредерик Жильбер
|18
|зщ
|Джуниор Мванга
|3
|зщ
|Тома Делен
|27
|пз
|Ибраима Сиссоко
|19
|пз
|Хабиб Диарра
|10
|нп
|Эмануэль Эмега
|26
|нп
|Дилан Баква
|16
|вр
|Филипп Кён
|5
|зщ
|Тило Керер
|3
|зщ
|Гильермо Марипан
|99
|зщ
|Уилфрид Синго
|6
|зщ
|Денис Закария
|20
|зщ
|Кассум Уаттара
|88
|пз
|Сунгуту Магасса
|19
|пз
|Юссуф Фофана
|17
|пз
|Александр Головин
|18
|нп
|Такуми Минамино
|10
|нп
|Виссам Бен-Йеддер
Главные тренеры
|Патрик Виейра
|Адольф Хюттер
История личных встреч
|20.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|3 : 0
|02.04.2023
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|4 : 3
|06.08.2022
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 2
|13.03.2022
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 0
|28.11.2021
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|1 : 1
|03.03.2021
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 0
|27.09.2020
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|3 : 2
|25.01.2020
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|1 : 3
|01.09.2019
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 2
|19.01.2019
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|1 : 5
|03.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|2 : 2
|27.02.2024
|Кубок Франции
|1/4 финала
|0 : 0 4 : 3
|24.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|0 : 3
|18.02.2024
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 3
|10.02.2024
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|3 : 1
|01.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 0
|25.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|2 : 3
|18.02.2024
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 2
|11.02.2024
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|2 : 3
|08.02.2024
|Кубок Франции
|1/8 финала
|1 : 1 6 : 5
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура Лиги 1: «Страсбург» — «Монако». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|24
|55
| 2
Лига чемпионов
|Брест
|25
|46
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|24
|42
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Ланс
|25
|42
| 5
Лига Европы
|Лилль
|24
|41
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ницца
|25
|40
|7
|Марсель
|24
|36
|8
|Ренн
|24
|35
|9
|Реймс
|24
|34
|10
|Лион
|25
|31
|11
|Тулуза
|24
|29
|12
|Монпелье
|25
|26
|13
|Страсбург
|24
|26
|14
|Нант
|24
|25
|15
|Лорьян
|25
|25
|16
|Гавр
|24
|24
| 17
Зона вылета
|Метц
|24
|20
| 18
Зона вылета
|Клермон
|24
|17