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Страсбург - Монако 10 Марта прямая трансляция

Стадион: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 29230
10 Марта 2024 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 25-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Страсбург
Монако

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Монако, которое состоится 10 Марта 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Страсбург
Страсбург
Монако
Монако
36МарокковрАлаа Беллааруш
29ФранциязщИсмаэль Дукуре
5ФранциязщЛука Перрен
13ГвинеязщСайду Соу
2ФранциязщФредерик Жильбер
18ФранциязщДжуниор Мванга
3ФранциязщТома Делен
27ФранцияпзИбраима Сиссоко
19ФранцияпзХабиб Диарра
10НидерландынпЭмануэль Эмега
26ФранциянпДилан Баква
16ШвейцарияврФилипп Кён
5ГерманиязщТило Керер
3ЧилизщГильермо Марипан
99Кот-д'ИвуарзщУилфрид Синго
6ШвейцариязщДенис Закария
20ФранциязщКассум Уаттара
88ФранцияпзСунгуту Магасса
19ФранцияпзЮссуф Фофана
17РоссияпзАлександр Головин
18ЯпониянпТакуми Минамино
10ФранциянпВиссам Бен-Йеддер
Главные тренеры
ФранцияПатрик Виейра
АвстрияАдольф Хюттер
История личных встреч
20.08.2023Франция - Лига 12-й турМонако3 : 0Страсбург
02.04.2023Франция - Лига 129-й турМонако4 : 3Страсбург
06.08.2022Франция - Лига 11-й турСтрасбург1 : 2Монако
13.03.2022Франция - Лига 128-й турСтрасбург1 : 0Монако
28.11.2021Франция - Лига 115-й турМонако1 : 1Страсбург
03.03.2021Франция - Лига 128-й турСтрасбург1 : 0Монако
27.09.2020Франция - Лига 15-й турМонако3 : 2Страсбург
25.01.2020Франция - Лига 121-й турМонако1 : 3Страсбург
01.09.2019Франция - Лига 14-й турСтрасбург2 : 2Монако
19.01.2019Франция - Лига 121-й турМонако1 : 5Страсбург
03.03.2024Франция - Лига 124-й тур2 : 2Страсбург
27.02.2024Кубок Франции1/4 финала0 : 0 4 : 3Страсбург
24.02.2024Франция - Лига 123-й турСтрасбург0 : 3
18.02.2024Франция - Лига 122-й турСтрасбург1 : 3
10.02.2024Франция - Лига 121-й тур3 : 1Страсбург
01.03.2024Франция - Лига 124-й турМонако0 : 0
25.02.2024Франция - Лига 123-й тур2 : 3Монако
18.02.2024Франция - Лига 122-й турМонако1 : 2
11.02.2024Франция - Лига 121-й тур2 : 3Монако
08.02.2024Кубок Франции1/8 финала1 : 1 6 : 5Монако
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура Лиги 1: «Страсбург» — «Монако». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2455
2
Лига чемпионов
Брест2546
3
Лига чемпионов
Монако2442
4
Квалификация Лиги чемпионов
Ланс2542
5
Лига Европы
Лилль2441
6
Квалификация Лиги конференций
Ницца2540
7 Марсель2436
8 Ренн2435
9 Реймс2434
10 Лион2531
11 Тулуза2429
12 Монпелье2526
13 Страсбург2426
14 Нант2425
15 Лорьян2525
16 Гавр2424
17
Зона вылета
Метц2420
18
Зона вылета
Клермон2417

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