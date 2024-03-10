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Лилль - Ренн 10 Марта прямая трансляция

Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
10 Марта 2024 года в 19:05 (+03:00). Франция - Лига 1, 25-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция);
Лилль
Ренн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Ренн, которое состоится 10 Марта 2024 года в 19:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лилль
Лилль
Ренн
Ренн
30ФранцияврЛюка Шевалье
22ПортугалиязщТьяго Сантос
15ФранциязщЛени Йоро
18ФранциязщБафоде Диаките
31Бразилиязщ Исмаили
21ФранцияпзБенжамен Андре
6АлжирпзНабиль Бенталеб
8АнглияпзАнхель Гомес
7ИсландияпзХакон-Арнар Харальдссон
23КосовонпЭдон Жегрова
9КанаданпДжонатан Дэвид
30ФранцияврСтив Манданда
36ГаназщАлиду Сейду
23ФранциязщВарме Омари
5БельгиязщАртур Теате
3ФранциязщАдриен Трюффер
14ФранцияпзБенжамен Буриго
8ФранцияпзБатист Сантамария
6НидерландыпзАзор Матусива
7ФранциянпМартен Терье
10ФранциянпАмин Гуири
9ФранциянпАрно Калимуэндо
Главные тренеры
ПортугалияПаулу Фонсека
ФранцияЖюльен Стефан
История личных встреч
16.09.2023Франция - Лига 15-й турРенн2 : 2Лилль
04.02.2023Франция - Лига 122-й турРенн1 : 3Лилль
06.11.2022Франция - Лига 114-й турЛилль1 : 1Ренн
21.05.2022Франция - Лига 138-й турЛилль2 : 2Ренн
01.12.2021Франция - Лига 116-й турРенн1 : 2Лилль
24.01.2021Франция - Лига 121-й турРенн0 : 1Лилль
22.08.2020Франция - Лига 11-й турЛилль1 : 1Ренн
04.02.2020Франция - Лига 123-й турЛилль1 : 0Ренн
22.09.2019Франция - Лига 16-й турРенн1 : 1Лилль
24.05.2019Франция - Лига 138-й турРенн3 : 1Лилль
07.03.2024Лига конференций1/8 финала. 1-й матч0 : 3Лилль
02.03.2024Франция - Лига 124-й тур0 : 1Лилль
25.02.2024Франция - Лига 123-й тур3 : 1Лилль
17.02.2024Франция - Лига 122-й турЛилль3 : 0
10.02.2024Франция - Лига 121-й тур3 : 1Лилль
03.03.2024Франция - Лига 124-й турРенн1 : 2
29.02.2024Кубок Франции1/4 финала1 : 3Ренн
25.02.2024Франция - Лига 123-й тур1 : 1Ренн
22.02.2024Лига Европы1/16 финала. 2-й матчРенн3 : 2
18.02.2024Франция - Лига 122-й турРенн3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2455
2
Лига чемпионов
Брест2546
3
Лига чемпионов
Монако2442
4
Квалификация Лиги чемпионов
Ланс2542
5
Лига Европы
Лилль2441
6
Квалификация Лиги конференций
Ницца2540
7 Марсель2436
8 Ренн2435
9 Реймс2434
10 Лион2531
11 Тулуза2429
12 Монпелье2526
13 Страсбург2426
14 Нант2425
15 Лорьян2525
16 Гавр2424
17
Зона вылета
Метц2420
18
Зона вылета
Клермон2417

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