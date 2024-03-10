Лилль - Ренн 10 Марта прямая трансляция
Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
10 Марта 2024 года в 19:05 (+03:00). Франция - Лига 1, 25-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Ренн, которое состоится 10 Марта 2024 года в 19:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лилль
Лилль
Ренн
Ренн
|30
|вр
|Люка Шевалье
|22
|зщ
|Тьяго Сантос
|15
|зщ
|Лени Йоро
|18
|зщ
|Бафоде Диаките
|31
|зщ
|Исмаили
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|6
|пз
|Набиль Бенталеб
|8
|пз
|Анхель Гомес
|7
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
|23
|нп
|Эдон Жегрова
|9
|нп
|Джонатан Дэвид
|30
|вр
|Стив Манданда
|36
|зщ
|Алиду Сейду
|23
|зщ
|Варме Омари
|5
|зщ
|Артур Теате
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|14
|пз
|Бенжамен Буриго
|8
|пз
|Батист Сантамария
|6
|пз
|Азор Матусива
|7
|нп
|Мартен Терье
|10
|нп
|Амин Гуири
|9
|нп
|Арно Калимуэндо
Главные тренеры
|Паулу Фонсека
|Жюльен Стефан
История личных встреч
|16.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 2
|04.02.2023
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 3
|06.11.2022
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|1 : 1
|21.05.2022
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|2 : 2
|01.12.2021
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|1 : 2
|24.01.2021
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|0 : 1
|22.08.2020
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 1
|04.02.2020
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|1 : 0
|22.09.2019
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|1 : 1
|24.05.2019
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|3 : 1
|07.03.2024
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 3
|02.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 1
|25.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|3 : 1
|17.02.2024
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|3 : 0
|10.02.2024
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|3 : 1
|03.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|1 : 2
|29.02.2024
|Кубок Франции
|1/4 финала
|1 : 3
|25.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|1 : 1
|22.02.2024
|Лига Европы
|1/16 финала. 2-й матч
|3 : 2
|18.02.2024
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|24
|55
| 2
Лига чемпионов
|Брест
|25
|46
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|24
|42
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Ланс
|25
|42
| 5
Лига Европы
|Лилль
|24
|41
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ницца
|25
|40
|7
|Марсель
|24
|36
|8
|Ренн
|24
|35
|9
|Реймс
|24
|34
|10
|Лион
|25
|31
|11
|Тулуза
|24
|29
|12
|Монпелье
|25
|26
|13
|Страсбург
|24
|26
|14
|Нант
|24
|25
|15
|Лорьян
|25
|25
|16
|Гавр
|24
|24
| 17
Зона вылета
|Метц
|24
|20
| 18
Зона вылета
|Клермон
|24
|17