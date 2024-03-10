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Марсель - Нант 10 Марта прямая трансляция

Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
10 Марта 2024 года в 22:45 (+03:00). Франция - Лига 1, 25-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Марсель
Нант

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Нант, которое состоится 10 Марта 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Марсель
Марсель
Нант
Нант
16ИспанияврПау Лопес
99ДР КонгозщШансель Мбемба
5АргентиназщЛеонардо Балерди
7ФранциязщЖонатан Клосс
18Кот-д'ИвуарпзБамо Мейте
19ЦАРпзЖоффрей Кондогбиа
22СенегалпзПап Гейе
6ШвейцарияпзУлиссес Гарсия
11МароккопзАмин Арит
14КамеруннпФарис Мумбанья
10ГабоннпПьер-Эмерик Обамеянг
1ФранцияврАльбан Лафон
21КамерунзщЖан-Шарль Кастеллетто
24ШвейцариязщЭрай Джёмерт
4ФранциязщНиколя Паллуа
44ФранциязщНатан Зезе
3ФранциязщНиколя Козза
5ИспанияпзПедро Чиривелья
6Бразилияпз Дуглас
17ФранцияпзМусса Сиссоко
27НигериянпМозес Саймон
31ЕгипетнпМостафа Мохамед
Главные тренеры
ФранцияЖан-Луи Гассе
ФранцияЖослен Гурвеннек
История личных встреч
01.09.2023Франция - Лига 14-й турНант1 : 1Марсель
01.02.2023Франция - Лига 121-й турНант0 : 2Марсель
20.08.2022Франция - Лига 13-й турМарсель2 : 1Нант
20.04.2022Франция - Лига 133-й турМарсель3 : 2Нант
01.12.2021Франция - Лига 116-й турНант0 : 1Марсель
20.02.2021Франция - Лига 126-й турНант1 : 1Марсель
28.11.2020Франция - Лига 112-й турМарсель3 : 1Нант
22.02.2020Франция - Лига 126-й турМарсель1 : 3Нант
17.08.2019Франция - Лига 12-й турНант0 : 0Марсель
28.04.2019Франция - Лига 134-й турМарсель1 : 2Нант
07.03.2024Лига Европы1/8 финала. 1-й матчМарсель4 : 0
02.03.2024Франция - Лига 124-й тур1 : 5Марсель
25.02.2024Франция - Лига 123-й турМарсель4 : 1
22.02.2024Лига Европы1/16 финала. 2-й матчМарсель3 : 1
18.02.2024Франция - Лига 122-й тур1 : 0Марсель
03.03.2024Франция - Лига 124-й турНант0 : 2
24.02.2024Франция - Лига 123-й тур0 : 1Нант
17.02.2024Франция - Лига 122-й турНант0 : 2
11.02.2024Франция - Лига 121-й тур1 : 2Нант
03.02.2024Франция - Лига 120-й турНант0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2455
2
Лига чемпионов
Брест2546
3
Лига чемпионов
Монако2442
4
Квалификация Лиги чемпионов
Ланс2542
5
Лига Европы
Лилль2441
6
Квалификация Лиги конференций
Ницца2540
7 Марсель2436
8 Ренн2435
9 Реймс2434
10 Лион2531
11 Тулуза2429
12 Монпелье2526
13 Страсбург2426
14 Нант2425
15 Лорьян2525
16 Гавр2424
17
Зона вылета
Метц2420
18
Зона вылета
Клермон2417

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