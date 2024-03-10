Марсель - Нант 10 Марта прямая трансляция
Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
10 Марта 2024 года в 22:45 (+03:00). Франция - Лига 1, 25-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Нант, которое состоится 10 Марта 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Марсель
Марсель
Нант
Нант
|16
|вр
|Пау Лопес
|99
|зщ
|Шансель Мбемба
|5
|зщ
|Леонардо Балерди
|7
|зщ
|Жонатан Клосс
|18
|пз
|Бамо Мейте
|19
|пз
|Жоффрей Кондогбиа
|22
|пз
|Пап Гейе
|6
|пз
|Улиссес Гарсия
|11
|пз
|Амин Арит
|14
|нп
|Фарис Мумбанья
|10
|нп
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|1
|вр
|Альбан Лафон
|21
|зщ
|Жан-Шарль Кастеллетто
|24
|зщ
|Эрай Джёмерт
|4
|зщ
|Николя Паллуа
|44
|зщ
|Натан Зезе
|3
|зщ
|Николя Козза
|5
|пз
|Педро Чиривелья
|6
|пз
|Дуглас
|17
|пз
|Мусса Сиссоко
|27
|нп
|Мозес Саймон
|31
|нп
|Мостафа Мохамед
Главные тренеры
|Жан-Луи Гассе
|Жослен Гурвеннек
История личных встреч
|01.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|1 : 1
|01.02.2023
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|0 : 2
|20.08.2022
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|2 : 1
|20.04.2022
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|3 : 2
|01.12.2021
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|0 : 1
|20.02.2021
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 1
|28.11.2020
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|3 : 1
|22.02.2020
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 3
|17.08.2019
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|0 : 0
|28.04.2019
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|1 : 2
|07.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|4 : 0
|02.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|1 : 5
|25.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|4 : 1
|22.02.2024
|Лига Европы
|1/16 финала. 2-й матч
|3 : 1
|18.02.2024
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 0
|03.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 2
|24.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|0 : 1
|17.02.2024
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|0 : 2
|11.02.2024
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|1 : 2
|03.02.2024
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|24
|55
| 2
Лига чемпионов
|Брест
|25
|46
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|24
|42
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Ланс
|25
|42
| 5
Лига Европы
|Лилль
|24
|41
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ницца
|25
|40
|7
|Марсель
|24
|36
|8
|Ренн
|24
|35
|9
|Реймс
|24
|34
|10
|Лион
|25
|31
|11
|Тулуза
|24
|29
|12
|Монпелье
|25
|26
|13
|Страсбург
|24
|26
|14
|Нант
|24
|25
|15
|Лорьян
|25
|25
|16
|Гавр
|24
|24
| 17
Зона вылета
|Метц
|24
|20
| 18
Зона вылета
|Клермон
|24
|17