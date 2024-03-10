Милан - Эмполи 10 Марта прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
10 Марта 2024 года в 17:00 (+03:00). Италия - Серия А, 28-й тур
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Эмполи, которое состоится 10 Марта 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милан
Милан
Эмполи
Эмполи
|16
|вр
|Мик Меньян
|2
|зщ
|Давиде Калабрия
|28
|зщ
|Малик Тшау
|46
|зщ
|Маттео Габбиа
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
|7
|пз
|Ясин Адли
|4
|пз
|Исмаэль Беннасер
|8
|пз
|Рубен Лофтус-Чик
|21
|нп
|Саму Чуквезе
|17
|нп
|Ноа Окафор
|15
|нп
|Лука Йович
|25
|вр
|Элия Каприле
|34
|зщ
|Ардиан Исмайли
|4
|зщ
|Себастьян Валюкевич
|33
|зщ
|Себастьяно Луперто
|3
|зщ
|Джузеппе Пеццелла
|29
|пз
|Юссеф Мале
|27
|пз
|Шимон Журковский
|18
|пз
|Рэзван Марин
|11
|нп
|Эммануэль Гьяси
|28
|нп
|Николо Камбьяги
|10
|нп
|М'Байе Ньянг
Главные тренеры
|Стефано Пиоли
|Аурелио Андреацолли
История личных встреч
|07.01.2024
|Италия - Серия А
|19-й тур
|0 : 3
|07.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 29-й тур
|0 : 0
|01.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 8-й тур
|1 : 3
|12.03.2022
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 0
|22.12.2021
|Италия - Серия А
|19-й тур
|2 : 4
|22.02.2019
|Италия - Серия А
|25-й тур
|3 : 0
|27.09.2018
|Италия - Серия А
|6-й тур
|1 : 1
|23.04.2017
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 2
|26.11.2016
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 4
|23.01.2016
|Италия - Серия А
|21-й тур
|2 : 2
|07.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|4 : 2
|01.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|0 : 1
|25.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|1 : 1
|22.02.2024
|Лига Европы
|1/16 финала. 2-й матч
|3 : 2
|18.02.2024
|Италия - Серия А
|25-й тур
|4 : 2
|03.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|0 : 1
|24.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 3
|18.02.2024
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 1
|09.02.2024
|Италия - Серия А
|24-й тур
|1 : 3
|03.02.2024
|Италия - Серия А
|23-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|28
|75
| 2
Лига чемпионов
|Ювентус
|27
|57
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|27
|56
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|28
|51
| 5
Лига Европы
|Рома
|27
|47
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|27
|46
|7
|Наполи
|28
|44
|8
|Фиорентина
|27
|42
|9
|Лацио
|27
|40
|10
|Монца
|28
|39
|11
|Торино
|28
|38
|12
|Дженоа
|28
|33
|13
|Кальяри
|28
|26
|14
|Лечче
|27
|25
|15
|Эмполи
|27
|25
|16
|Удинезе
|27
|24
|17
|Фрозиноне
|28
|24
| 18
Зона вылета
|Сассуоло
|28
|23
| 19
Зона вылета
|Верона
|27
|23
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|28
|14