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Милан - Эмполи 10 Марта прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
10 Марта 2024 года в 17:00 (+03:00). Италия - Серия А, 28-й тур
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия);
Милан
Эмполи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Эмполи, которое состоится 10 Марта 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан
Эмполи
Эмполи
16ФранцияврМик Меньян
2ИталиязщДавиде Калабрия
28ГерманиязщМалик Тшау
46ИталиязщМаттео Габбиа
19ФранциязщТео Эрнандес
7ФранцияпзЯсин Адли
4АлжирпзИсмаэль Беннасер
8АнглияпзРубен Лофтус-Чик
21НигериянпСаму Чуквезе
17ШвейцариянпНоа Окафор
15СербиянпЛука Йович
25ИталияврЭлия Каприле
34АлбаниязщАрдиан Исмайли
4ПольшазщСебастьян Валюкевич
33ИталиязщСебастьяно Луперто
3ИталиязщДжузеппе Пеццелла
29МароккопзЮссеф Мале
27ПольшапзШимон Журковский
18РумынияпзРэзван Марин
11ГананпЭммануэль Гьяси
28ИталиянпНиколо Камбьяги
10СенегалнпМ'Байе Ньянг
Главные тренеры
ИталияСтефано Пиоли
ИталияАурелио Андреацолли
История личных встреч
07.01.2024Италия - Серия А19-й турЭмполи0 : 3Милан
07.04.2023Италия - Серия АСерия А. 29-й турМилан0 : 0Эмполи
01.10.2022Италия - Серия АСерия А. 8-й турЭмполи1 : 3Милан
12.03.2022Италия - Серия А29-й турМилан1 : 0Эмполи
22.12.2021Италия - Серия А19-й турЭмполи2 : 4Милан
22.02.2019Италия - Серия А25-й турМилан3 : 0Эмполи
27.09.2018Италия - Серия А6-й турЭмполи1 : 1Милан
23.04.2017Италия - Серия А33-й турМилан1 : 2Эмполи
26.11.2016Италия - Серия А14-й турЭмполи1 : 4Милан
23.01.2016Италия - Серия А21-й турЭмполи2 : 2Милан
07.03.2024Лига Европы1/8 финала. 1-й матчМилан4 : 2
01.03.2024Италия - Серия А27-й тур0 : 1Милан
25.02.2024Италия - Серия А26-й турМилан1 : 1
22.02.2024Лига Европы1/16 финала. 2-й матч3 : 2Милан
18.02.2024Италия - Серия А25-й тур4 : 2Милан
03.03.2024Италия - Серия А27-й турЭмполи0 : 1
24.02.2024Италия - Серия А26-й тур2 : 3Эмполи
18.02.2024Италия - Серия А25-й турЭмполи1 : 1
09.02.2024Италия - Серия А24-й тур1 : 3Эмполи
03.02.2024Италия - Серия А23-й турЭмполи0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2875
2
Лига чемпионов
Ювентус2757
3
Лига чемпионов
Милан2756
4
Лига чемпионов
Болонья2851
5
Лига Европы
Рома2747
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта2746
7 Наполи2844
8 Фиорентина2742
9 Лацио2740
10 Монца2839
11 Торино2838
12 Дженоа2833
13 Кальяри2826
14 Лечче2725
15 Эмполи2725
16 Удинезе2724
17 Фрозиноне2824
18
Зона вылета
Сассуоло2823
19
Зона вылета
Верона2723
20
Зона вылета
Салернитана2814

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