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Фиорентина - Рома 10 Марта прямая трансляция

Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
10 Марта 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 28-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Фиорентина
Рома

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Рома, которое состоится 10 Марта 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Рома
Рим
1ИталияврПьетро Терраччано
33ИталиязщМикаель Кайоде
4СербиязщНикола Миленкович
28АргентиназщЛукас Куарта
3ИталиязщКристиано Бираги
6Бразилияпз Артур
32ГанапзЖозеф Альфред Дункан
5ИталияпзДжакомо Бонавентура
10АргентинанпНиколас Гонсалес
7ИталиянпРиккардо Соттиль
20ИталиянпАндреа Белотти
99СербияврМиле Свилар
2НидерландызщРик Карсдорп
23ИталиязщДжанлука Манчини
6АнглиязщКрис Смоллинг
69Испаниязщ Анхелиньо
52ИталияпзЭдоардо Бове
16АргентинапзЛеандро Паредес
7ИталияпзЛоренцо Пеллегрини
59ПольшапзНикола Залевски
21АргентинанпПауло Дибала
90БельгиянпРомелу Лукаку
Главные тренеры
ИталияВинченцо Итальяно
ИталияДаниэле Де Росси
История личных встреч
10.12.2023Италия - Серия А15-й турРома1 : 1Фиорентина
27.05.2023Италия - Серия АСерия А. 37-й турФиорентина2 : 1Рома
15.01.2023Италия - Серия АСерия А. 18-й турРома2 : 0Фиорентина
09.05.2022Италия - Серия А36-й турФиорентина2 : 0Рома
22.08.2021Италия - Серия А1-й турРома3 : 1Фиорентина
03.03.2021Италия - Серия А25-й турФиорентина1 : 2Рома
01.11.2020Италия - Серия А6-й турРома2 : 0Фиорентина
26.07.2020Италия - Серия А36-й турРома2 : 1Фиорентина
20.12.2019Италия - Серия А17-й турФиорентина1 : 4Рома
03.04.2019Италия - Серия А30-й турРома2 : 2Фиорентина
07.03.2024Лига конференций1/8 финала. 1-й матч3 : 4Фиорентина
02.03.2024Италия - Серия А27-й тур0 : 0Фиорентина
26.02.2024Италия - Серия А26-й турФиорентина2 : 1
18.02.2024Италия - Серия А25-й тур1 : 1Фиорентина
14.02.2024Италия - Серия А21-й тур2 : 0Фиорентина
07.03.2024Лига Европы1/8 финала. 1-й матчРома4 : 0
02.03.2024Италия - Серия А27-й тур1 : 4Рома
26.02.2024Италия - Серия А26-й турРома3 : 2
22.02.2024Лига Европы1/16 финала. 2-й матчРома1 : 1 4 : 2
18.02.2024Италия - Серия А25-й тур0 : 3Рома
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2875
2
Лига чемпионов
Ювентус2757
3
Лига чемпионов
Милан2756
4
Лига чемпионов
Болонья2851
5
Лига Европы
Рома2747
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта2746
7 Наполи2844
8 Фиорентина2742
9 Лацио2740
10 Монца2839
11 Торино2838
12 Дженоа2833
13 Кальяри2826
14 Лечче2725
15 Эмполи2725
16 Удинезе2724
17 Фрозиноне2824
18
Зона вылета
Сассуоло2823
19
Зона вылета
Верона2723
20
Зона вылета
Салернитана2814

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