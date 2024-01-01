Фиорентина - Рома 10 Марта прямая трансляция
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
10 Марта 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 28-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Рома, которое состоится 10 Марта 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Рома
Рим
|1
|вр
|Пьетро Терраччано
|33
|зщ
|Микаель Кайоде
|4
|зщ
|Никола Миленкович
|28
|зщ
|Лукас Куарта
|3
|зщ
|Кристиано Бираги
|6
|пз
|Артур
|32
|пз
|Жозеф Альфред Дункан
|5
|пз
|Джакомо Бонавентура
|10
|нп
|Николас Гонсалес
|7
|нп
|Риккардо Соттиль
|20
|нп
|Андреа Белотти
|99
|вр
|Миле Свилар
|2
|зщ
|Рик Карсдорп
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|6
|зщ
|Крис Смоллинг
|69
|зщ
|Анхелиньо
|52
|пз
|Эдоардо Бове
|16
|пз
|Леандро Паредес
|7
|пз
|Лоренцо Пеллегрини
|59
|пз
|Никола Залевски
|21
|нп
|Пауло Дибала
|90
|нп
|Ромелу Лукаку
Главные тренеры
|Винченцо Итальяно
|Даниэле Де Росси
История личных встреч
|10.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|1 : 1
|27.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|2 : 1
|15.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 18-й тур
|2 : 0
|09.05.2022
|Италия - Серия А
|36-й тур
|2 : 0
|22.08.2021
|Италия - Серия А
|1-й тур
|3 : 1
|03.03.2021
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 2
|01.11.2020
|Италия - Серия А
|6-й тур
|2 : 0
|26.07.2020
|Италия - Серия А
|36-й тур
|2 : 1
|20.12.2019
|Италия - Серия А
|17-й тур
|1 : 4
|03.04.2019
|Италия - Серия А
|30-й тур
|2 : 2
|07.03.2024
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|3 : 4
|02.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|0 : 0
|26.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 1
|18.02.2024
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 1
|14.02.2024
|Италия - Серия А
|21-й тур
|2 : 0
|07.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|4 : 0
|02.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 4
|26.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|3 : 2
|22.02.2024
|Лига Европы
|1/16 финала. 2-й матч
|1 : 1 4 : 2
|18.02.2024
|Италия - Серия А
|25-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|28
|75
| 2
Лига чемпионов
|Ювентус
|27
|57
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|27
|56
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|28
|51
| 5
Лига Европы
|Рома
|27
|47
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|27
|46
|7
|Наполи
|28
|44
|8
|Фиорентина
|27
|42
|9
|Лацио
|27
|40
|10
|Монца
|28
|39
|11
|Торино
|28
|38
|12
|Дженоа
|28
|33
|13
|Кальяри
|28
|26
|14
|Лечче
|27
|25
|15
|Эмполи
|27
|25
|16
|Удинезе
|27
|24
|17
|Фрозиноне
|28
|24
| 18
Зона вылета
|Сассуоло
|28
|23
| 19
Зона вылета
|Верона
|27
|23
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|28
|14