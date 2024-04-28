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Лион - Монако 28 Апреля прямая трансляция

Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 59500
28 Апреля 2024 года в 20:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 31-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
Лион
Монако

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Монако, которое состоится 28 Апреля 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лион
Лион
Монако
Монако
1ПортугалияврАнтони Лопеш
55ХорватиязщДуе Чалета-Цар
12ИрландиязщДжейк О'Брайен
3АргентиназщНиколас Тальяфико
98АнглияпзЭйнсли Мэйтленд-Найлс
6ФранцияпзМаксанс Какере
31СербияпзНеманья Матич
8ФранцияпзКорентин Толиссо
37ГанапзЭрнест Нуама
10ФранциянпАлександр Ляказетт
18ФранциянпРайан Шерки
1ПольшаврРадослав Маецки
2Бразилиязщ Вандерсон
3ЧилизщГильермо Марипан
22ГаназщМохаммед Салису
20ФранциязщКассум Уаттара
6ШвейцариязщДенис Закария
21ФранцияпзМагнес Аклиуше
19ФранцияпзЮссуф Фофана
27СенегалнпКрепен Дьятта
18ЯпониянпТакуми Минамино
10ФранциянпВиссам Бен-Йеддер
Главные тренеры
ФранцияПьер Саж
АвстрияАдольф Хюттер
История личных встреч
15.12.2023Франция - Лига 116-й турМонако0 : 1Лион
19.05.2023Франция - Лига 136-й турЛион3 : 1Монако
11.09.2022Франция - Лига 17-й турМонако2 : 1Лион
05.02.2022Франция - Лига 123-й турМонако2 : 0Лион
16.10.2021Франция - Лига 110-й турЛион2 : 0Монако
02.05.2021Франция - Лига 135-й турМонако2 : 3Лион
21.04.2021Кубок Франции1/4 финалаЛион0 : 2Монако
25.10.2020Франция - Лига 18-й турЛион4 : 1Монако
09.08.2019Франция - Лига 11-й турМонако0 : 3Лион
24.02.2019Франция - Лига 126-й турМонако2 : 0Лион
21.04.2024Франция - Лига 130-й тур4 : 1Лион
14.04.2024Франция - Лига 129-й турЛион4 : 3
07.04.2024Франция - Лига 128-й тур1 : 3Лион
02.04.2024Кубок Франции1/2 финалаЛион3 : 0
30.03.2024Франция - Лига 127-й турЛион1 : 1
24.04.2024Франция - Лига 129-й турМонако1 : 0
21.04.2024Франция - Лига 130-й тур0 : 2Монако
07.04.2024Франция - Лига 128-й турМонако1 : 0
30.03.2024Франция - Лига 127-й тур2 : 5Монако
17.03.2024Франция - Лига 126-й турМонако2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ3069
2
Лига чемпионов
Монако3058
3
Лига чемпионов
Брест3053
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль3052
5
Лига Европы
Ницца3048
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс3046
7 Ренн3042
8 Марсель3041
9 Лион3041
10 Реймс3040
11 Тулуза3037
12 Монпелье3137
13 Страсбург3036
14 Нант3132
15 Метц3029
16 Гавр3028
17
Зона вылета
Лорьян3026
18
Зона вылета
Клермон3022

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