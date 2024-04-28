Лион - Монако 28 Апреля прямая трансляция
Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 59500
28 Апреля 2024 года в 20:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 31-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Монако, которое состоится 28 Апреля 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лион
Лион
Монако
Монако
|1
|вр
|Антони Лопеш
|55
|зщ
|Дуе Чалета-Цар
|12
|зщ
|Джейк О'Брайен
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
|98
|пз
|Эйнсли Мэйтленд-Найлс
|6
|пз
|Максанс Какере
|31
|пз
|Неманья Матич
|8
|пз
|Корентин Толиссо
|37
|пз
|Эрнест Нуама
|10
|нп
|Александр Ляказетт
|18
|нп
|Райан Шерки
|1
|вр
|Радослав Маецки
|2
|зщ
|Вандерсон
|3
|зщ
|Гильермо Марипан
|22
|зщ
|Мохаммед Салису
|20
|зщ
|Кассум Уаттара
|6
|зщ
|Денис Закария
|21
|пз
|Магнес Аклиуше
|19
|пз
|Юссуф Фофана
|27
|нп
|Крепен Дьятта
|18
|нп
|Такуми Минамино
|10
|нп
|Виссам Бен-Йеддер
Главные тренеры
|Пьер Саж
|Адольф Хюттер
История личных встреч
|15.12.2023
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|0 : 1
|19.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|3 : 1
|11.09.2022
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|2 : 1
|05.02.2022
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|2 : 0
|16.10.2021
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|2 : 0
|02.05.2021
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|2 : 3
|21.04.2021
|Кубок Франции
|1/4 финала
|0 : 2
|25.10.2020
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|4 : 1
|09.08.2019
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|0 : 3
|24.02.2019
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 0
|21.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|4 : 1
|14.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|4 : 3
|07.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 3
|02.04.2024
|Кубок Франции
|1/2 финала
|3 : 0
|30.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|1 : 1
|24.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 0
|21.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|0 : 2
|07.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 0
|30.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|2 : 5
|17.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|30
|69
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|30
|58
| 3
Лига чемпионов
|Брест
|30
|53
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|30
|52
| 5
Лига Европы
|Ницца
|30
|48
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|30
|46
|7
|Ренн
|30
|42
|8
|Марсель
|30
|41
|9
|Лион
|30
|41
|10
|Реймс
|30
|40
|11
|Тулуза
|30
|37
|12
|Монпелье
|31
|37
|13
|Страсбург
|30
|36
|14
|Нант
|31
|32
|15
|Метц
|30
|29
|16
|Гавр
|30
|28
| 17
Зона вылета
|Лорьян
|30
|26
| 18
Зона вылета
|Клермон
|30
|22