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Эшторил - Фамаликан 28 Апреля прямая трансляция

28 Апреля 2024 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 31-й тур
Эшторил
Фамаликан

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эшторил - Фамаликан, которое состоится 28 Апреля 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 31-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эшторил
Эшторил
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
99 Португалия вр Даниэл Лейте
13 Бразилия зщ Жоау Бассо
5 Бразилия зщ Volnei
3 Португалия зщ Бернарду Витал
79 Португалия зщ Wagner Pina
82 Португалия пз Матеуш Фернандеш
7 Бразилия пз Винисиус Заносело
10 Франция пз Рафик Гюйтан
21 Португалия нп Родригу Гомеш
11 Бразилия нп Диас Морейра Кассиано
91 Португалия нп Heri
31 Бразилия вр Луис Жуниор
22 Бразилия зщ Nathan Santos
15 Бразилия зщ Риччели
4 Албания зщ Энеа Михай
74 Португалия зщ Франсишку Моура
28 Франция пз Зеду Юссуф
8 Сербия пз Мирко Топич
19 Португалия пз Филипе Суареш
7 Панама пз Хосе Родригес
10 Португалия нп Шикинью
29 Венесуэла нп Джондер Кадис
Главные тренеры
Португалия Жоау Педру Соуза
Португалия Арманду Евангелишта
История личных встреч
17.12.2023 Португалия - Примейра 14-й тур Фамаликан1 : 1Эшторил
29.01.2023 Португалия - Примейра 18-й тур Фамаликан1 : 0Эшторил
15.12.2022 Португалия - Кубок лиги Группа H. 5-й тур Эшторил0 : 1Фамаликан
06.08.2022 Португалия - Примейра 1-й тур Эшторил2 : 0Фамаликан
29.04.2022 Португалия - Примейра 32-й тур Фамаликан3 : 1Эшторил
18.12.2021 Португалия - Примейра 15-й тур Эшторил2 : 2Фамаликан
01.08.2021 Португалия - Кубок лиги 2-й раунд Фамаликан1 : 0Эшторил
19.05.2019 Португалия - Сегунда 34-й тур Эшторил2 : 1Фамаликан
14.01.2019 Португалия - Сегунда 17-й тур Фамаликан2 : 0Эшторил
21.04.2024 Португалия - Примейра 30-й тур 2 : 2Эшторил
13.04.2024 Португалия - Примейра 29-й тур Эшторил0 : 1
08.04.2024 Португалия - Примейра 28-й тур 0 : 0Эшторил
30.03.2024 Португалия - Примейра 27-й тур Эшторил1 : 0
15.03.2024 Португалия - Примейра 26-й тур Эшторил1 : 0
21.04.2024 Португалия - Примейра 30-й тур Фамаликан2 : 2
16.04.2024 Португалия - Примейра 20-й тур Фамаликан0 : 1
13.04.2024 Португалия - Примейра 29-й тур 2 : 2Фамаликан
06.04.2024 Португалия - Примейра 28-й тур Фамаликан3 : 2
29.03.2024 Португалия - Примейра 27-й тур 1 : 2Фамаликан
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг3080
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика3176
3
Квалификация Лиги Европы
Порту3062
4
Квалификация Лиги конференций
Брага3162
5 Витория Гимарайнш3057
6 Арока3145
7 Морейренсе3043
8 Фамаликан3036
9 Каза Пия3135
10 Риу Аве3132
11 Жил Висенте3132
12 Фаренсе3031
13 Боавишта3030
14 Эшторил3030
15 Эштрела3029
16 Портимоненсе3028
17
Зона вылета
Шавиш3123
18
Зона вылета
Визела3122

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