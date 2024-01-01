Эшторил - Фамаликан 28 Апреля прямая трансляция
28 Апреля 2024 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 31-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эшторил - Фамаликан, которое состоится 28 Апреля 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 31-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эшторил
Эшторил
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
|99
|вр
|Даниэл Лейте
|13
|зщ
|Жоау Бассо
|5
|зщ
|Volnei
|3
|зщ
|Бернарду Витал
|79
|зщ
|Wagner Pina
|82
|пз
|Матеуш Фернандеш
|7
|пз
|Винисиус Заносело
|10
|пз
|Рафик Гюйтан
|21
|нп
|Родригу Гомеш
|11
|нп
|Диас Морейра Кассиано
|91
|нп
|Heri
|31
|вр
|Луис Жуниор
|22
|зщ
|Nathan Santos
|15
|зщ
|Риччели
|4
|зщ
|Энеа Михай
|74
|зщ
|Франсишку Моура
|28
|пз
|Зеду Юссуф
|8
|пз
|Мирко Топич
|19
|пз
|Филипе Суареш
|7
|пз
|Хосе Родригес
|10
|нп
|Шикинью
|29
|нп
|Джондер Кадис
Главные тренеры
|Жоау Педру Соуза
|Арманду Евангелишта
История личных встреч
|17.12.2023
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|1 : 1
|29.01.2023
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|1 : 0
|15.12.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа H. 5-й тур
|0 : 1
|06.08.2022
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|2 : 0
|29.04.2022
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|3 : 1
|18.12.2021
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|2 : 2
|01.08.2021
|Португалия - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 0
|19.05.2019
|Португалия - Сегунда
|34-й тур
|2 : 1
|14.01.2019
|Португалия - Сегунда
|17-й тур
|2 : 0
|21.04.2024
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|2 : 2
|13.04.2024
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|0 : 1
|08.04.2024
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|0 : 0
|30.03.2024
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 0
|15.03.2024
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|1 : 0
|21.04.2024
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|2 : 2
|16.04.2024
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|0 : 1
|13.04.2024
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|2 : 2
|06.04.2024
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|3 : 2
|29.03.2024
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|30
|80
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|31
|76
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|30
|62
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|31
|62
|5
|Витория Гимарайнш
|30
|57
|6
|Арока
|31
|45
|7
|Морейренсе
|30
|43
|8
|Фамаликан
|30
|36
|9
|Каза Пия
|31
|35
|10
|Риу Аве
|31
|32
|11
|Жил Висенте
|31
|32
|12
|Фаренсе
|30
|31
|13
|Боавишта
|30
|30
|14
|Эшторил
|30
|30
|15
|Эштрела
|30
|29
|16
|Портимоненсе
|30
|28
| 17
Зона вылета
|Шавиш
|31
|23
| 18
Зона вылета
|Визела
|31
|22