03:29 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 28 апреля
Свернуть список

Шахтёр С - Слуцк 28 Апреля прямая трансляция

Стадион: Строитель (Солигорск, Беларусь), вместимость: 4200
28 Апреля 2024 года в 20:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 6-й тур
Шахтёр С
Слуцк

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр С - Слуцк, которое состоится 28 Апреля 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Строитель (Солигорск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шахтёр С
Солигорск
Слуцк
Слуцк
История личных встреч
25.11.2023 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Слуцк3 : 2Шахтёр С
30.06.2023 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Шахтёр С1 : 0Слуцк
06.11.2022 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Слуцк0 : 1Шахтёр С
29.07.2022 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Шахтёр С2 : 1Слуцк
06.11.2021 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Шахтёр С1 : 1Слуцк
18.06.2021 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Слуцк1 : 4Шахтёр С
02.10.2020 Кубок Беларуси 1/8 финала Слуцк1 : 4Шахтёр С
31.07.2020 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Слуцк0 : 2Шахтёр С
17.04.2020 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Шахтёр С1 : 2Слуцк
19.08.2019 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Слуцк0 : 5Шахтёр С
20.04.2024 Беларусь - Высшая лига 5-й тур 2 : 0Шахтёр С
14.04.2024 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Шахтёр С1 : 3
06.04.2024 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Шахтёр С0 : 4
30.03.2024 Беларусь - Высшая лига 2-й тур 0 : 0Шахтёр С
17.03.2024 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Шахтёр С1 : 0
21.04.2024 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Слуцк1 : 3
12.04.2024 Беларусь - Высшая лига 4-й тур 2 : 0Слуцк
06.04.2024 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Слуцк0 : 1
31.03.2024 Беларусь - Высшая лига 2-й тур 1 : 0Слуцк
17.03.2024 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Слуцк1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Славия-Мозырь513
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ613
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо-Брест612
4 Динамо Мн612
5 Неман612
6 Витебск610
7 Арсенал58
8 Ислочь68
9 Гомель55
10 Сморгонь65
11 Нафтан65
12 БАТЭ65
13 Днепр М65
14 Минск52
15
Зона вылета
Слуцк51
16
Зона вылета
Шахтёр С5-16

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close