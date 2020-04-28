Шахтёр С - Слуцк 28 Апреля прямая трансляция
Стадион: Строитель (Солигорск, Беларусь), вместимость: 4200
28 Апреля 2024 года в 20:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 6-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр С - Слуцк, которое состоится 28 Апреля 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Строитель (Солигорск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шахтёр С
Солигорск
Слуцк
Слуцк
История личных встреч
|25.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|3 : 2
|30.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|1 : 0
|06.11.2022
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|0 : 1
|29.07.2022
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|2 : 1
|06.11.2021
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|1 : 1
|18.06.2021
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 4
|02.10.2020
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|1 : 4
|31.07.2020
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|0 : 2
|17.04.2020
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|1 : 2
|19.08.2019
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|0 : 5
|20.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|2 : 0
|14.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|1 : 3
|06.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|0 : 4
|30.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|0 : 0
|17.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|1 : 0
|21.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|1 : 3
|12.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|2 : 0
|06.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|0 : 1
|31.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|1 : 0
|17.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Славия-Мозырь
|5
|13
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|6
|13
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо-Брест
|6
|12
|4
|Динамо Мн
|6
|12
|5
|Неман
|6
|12
|6
|Витебск
|6
|10
|7
|Арсенал
|5
|8
|8
|Ислочь
|6
|8
|9
|Гомель
|5
|5
|10
|Сморгонь
|6
|5
|11
|Нафтан
|6
|5
|12
|БАТЭ
|6
|5
|13
|Днепр М
|6
|5
|14
|Минск
|5
|2
| 15
Зона вылета
|Слуцк
|5
|1
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|5
|-16