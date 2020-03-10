Арока - Спортинг 10 Марта прямая трансляция
10 Марта 2024 года в 21:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 25-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арока - Спортинг, которое состоится 10 Марта 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 25-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арока
Арока
Спортинг
Лиссабон
|12
|вр
|Игнасио Де Арруабаррена
|28
|зщ
|Тиагу Эшгаю
|44
|зщ
|Нино Галович
|4
|зщ
|Франсиско Монтеро
|26
|зщ
|Веверсон
|5
|пз
|Давид Симау
|89
|пз
|Педру Сантуш
|2
|пз
|Морлайе Силла
|10
|нп
|Хасон
|23
|нп
|Кристо Гонсалес
|19
|нп
|Рафаэль Мухика
|12
|вр
|Франко Израэль
|72
|зщ
|Эдуарду Куарежма
|4
|зщ
|Себастьян Коатес
|26
|зщ
|Усман Дьоманде
|47
|пз
|Рикарду Эсгаю
|42
|пз
|Мортен Юльманн
|5
|пз
|Хидемаса Морита
|11
|пз
|Нуну Сантуш
|17
|нп
|Франсиску Тринкан
|9
|нп
|Виктор Дьёкереш
|8
|нп
|Педру Гонсалвеш
Главные тренеры
|Рубен Аморим
История личных встреч
|08.10.2023
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|2 : 1
|16.04.2023
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|1 : 1
|24.01.2023
|Португалия - Кубок лиги
|1/2 финала
|1 : 2
|29.10.2022
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|1 : 0
|05.03.2022
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|2 : 0
|02.10.2021
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|1 : 2
|02.04.2017
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 2
|30.11.2016
|Португалия - Кубок лиги
|Группа A. 1-й тур
|1 : 0
|06.11.2016
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|3 : 0
|19.03.2016
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|5 : 1
|01.03.2024
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|1 : 5
|23.02.2024
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|3 : 2
|18.02.2024
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|1 : 0
|12.02.2024
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|3 : 2
|03.02.2024
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|1 : 2
|06.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 1
|03.03.2024
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|3 : 2
|29.02.2024
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 1
|25.02.2024
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|3 : 3
|22.02.2024
|Лига Европы
|1/16 финала. 2-й матч
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|23
|59
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|24
|58
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|25
|55
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|25
|50
|5
|Витория Гимарайнш
|24
|44
|6
|Морейренсе
|25
|39
|7
|Арока
|24
|34
|8
|Боавишта
|25
|28
|9
|Фамаликан
|23
|27
|10
|Жил Висенте
|24
|27
|11
|Каза Пия
|25
|27
|12
|Фаренсе
|25
|26
|13
|Эштрела
|25
|25
|14
|Риу Аве
|25
|24
|15
|Портимоненсе
|25
|23
|16
|Эшторил
|24
|22
| 17
Зона вылета
|Визела
|25
|21
| 18
Зона вылета
|Шавиш
|24
|18