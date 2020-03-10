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Арока - Спортинг 10 Марта прямая трансляция

10 Марта 2024 года в 21:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 25-й тур
Арока
Спортинг

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арока - Спортинг, которое состоится 10 Марта 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 25-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арока
Арока
Спортинг
Лиссабон
12 Уругвай вр Игнасио Де Арруабаррена
28 Португалия зщ Тиагу Эшгаю
44 Хорватия зщ Нино Галович
4 Испания зщ Франсиско Монтеро
26 Бразилия зщ Веверсон
5 Португалия пз Давид Симау
89 Португалия пз Педру Сантуш
2 Гвинея пз Морлайе Силла
10 Испания нп Хасон
23 Испания нп Кристо Гонсалес
19 Испания нп Рафаэль Мухика
12 Уругвай вр Франко Израэль
72 Португалия зщ Эдуарду Куарежма
4 Уругвай зщ Себастьян Коатес
26 Кот-д'Ивуар зщ Усман Дьоманде
47 Португалия пз Рикарду Эсгаю
42 Дания пз Мортен Юльманн
5 Япония пз Хидемаса Морита
11 Португалия пз Нуну Сантуш
17 Португалия нп Франсиску Тринкан
9 Швеция нп Виктор Дьёкереш
8 Португалия нп Педру Гонсалвеш
Главные тренеры
Португалия Рубен Аморим
История личных встреч
08.10.2023 Португалия - Примейра 8-й тур Спортинг2 : 1Арока
16.04.2023 Португалия - Примейра 28-й тур Спортинг1 : 1Арока
24.01.2023 Португалия - Кубок лиги 1/2 финала Арока1 : 2Спортинг
29.10.2022 Португалия - Примейра 11-й тур Арока1 : 0Спортинг
05.03.2022 Португалия - Примейра 25-й тур Спортинг2 : 0Арока
02.10.2021 Португалия - Примейра 8-й тур Арока1 : 2Спортинг
02.04.2017 Португалия - Примейра 27-й тур Арока1 : 2Спортинг
30.11.2016 Португалия - Кубок лиги Группа A. 1-й тур Спортинг1 : 0Арока
06.11.2016 Португалия - Примейра 10-й тур Спортинг3 : 0Арока
19.03.2016 Португалия - Примейра 27-й тур Спортинг5 : 1Арока
01.03.2024 Португалия - Примейра 24-й тур 1 : 5Арока
23.02.2024 Португалия - Примейра 23-й тур Арока3 : 2
18.02.2024 Португалия - Примейра 22-й тур 1 : 0Арока
12.02.2024 Португалия - Примейра 21-й тур Арока3 : 2
03.02.2024 Португалия - Примейра 20-й тур 1 : 2Арока
06.03.2024 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч Спортинг1 : 1
03.03.2024 Португалия - Примейра 24-й тур Спортинг3 : 2
29.02.2024 Кубок Португалии 1/2 финала. 1-й матч Спортинг2 : 1
25.02.2024 Португалия - Примейра 23-й тур 3 : 3Спортинг
22.02.2024 Лига Европы 1/16 финала. 2-й матч Спортинг1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2359
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2458
3
Квалификация Лиги Европы
Порту2555
4
Квалификация Лиги конференций
Брага2550
5 Витория Гимарайнш2444
6 Морейренсе2539
7 Арока2434
8 Боавишта2528
9 Фамаликан2327
10 Жил Висенте2427
11 Каза Пия2527
12 Фаренсе2526
13 Эштрела2525
14 Риу Аве2524
15 Портимоненсе2523
16 Эшторил2422
17
Зона вылета
Визела2521
18
Зона вылета
Шавиш2418

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